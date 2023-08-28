Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 августа

12:58. Более 110 тыс. жителей Белгородской области получили выплаты из федерального бюджета и более 4 тыс. — из внебюджетных источников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11:12. В Воронежской области в соответствии с указом президента РФ создадут штаб обороны как в регионе со средним уровнем реагирования. Штаб будет совмещать функции оперштаба и территориальной обороны, а возглавит его губернатор.

10:57. Новый гуманитарный груз отправлен в зону спецоперации от Липецкого облсовета. В него вошли экипировка и техника на сумму свыше 3,3 млн руб. В частности, были приобретены дроны различных моделей и комплектаций. Финансировал закупку груза парламентарий Владимир Сериков и предприятия, которое он возглавляет.

10:45. Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных по региону со стороны Украины 27 августа. За сутки ВСУ использовали не менее 125 различных боеприпасов, один беспилотник. Пострадавших граждан и повреждений в населенных пунктах в результате атак нет.

9:16. На минувших выходных члены Курского народного ополчения, прошедшие подготовку в лагере ЧВК «Вагнер», пришли почтить память основателей частной военной компании - Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина - к местному стихийному мемориалу. Как сообщили в ДНД, ополченцы возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. «Евгений Пригожин и его группа активно помогали в подготовке народного ополчения нашего региона, оказывая посильную помощь в обучении ребят»,- напомнили курские добровольцы.

8:33. В селе Орево Краснозоренского района Орловской области открыта памятная доска Николаю Пряжникову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Мемориальная доска открыта на здании местной школы, в которой учился боец.

8:31. Очередные 20 тонн бутилированной воды от Орловской области раздали солдатам на въезде в Кременную. Всего от региона в зону боев доставлено уже 350 т воды, сообщил губернатор Андрей Клычков.

8:01. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в утреннем посте в соцсетях рассказал о множестве обращений, которые поступают к властям от семей мобилизованных. «Например, семья мобилизованного, где отец с матерью из Яковлевского городского округа, обратилась за помощью. Мама - пенсионерка, папа - инвалид 1-й группы, сын вернулся с войны после ранения и сейчас ему требуется помощь - мы ее обязательно окажем»,- пояснил глава региона. По его словам, «подталкивать кого-то не нужно, потому что все главы очень быстро реагируют».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 августа