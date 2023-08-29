В ходе спецоперации погибли еще пятеро жителей Черноземья

В Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областях за последние несколько дней стало известно о еще пятерых погибших во время спецоперации уроженцах региона. Как минимум двое из них были мобилизованными, трое — были не старше 27 лет.

О гибели в ходе спецоперации 27-летнего мобилизованного из Воронежской области Николя Карпова сообщил глава Новохоперского района Виктор Королев. По его словам, погибший родился в поселке Новопокровском Новохоперского района 5 апреля 1996 года. Учился в Бороздиновской школе, затем служил срочную службу. После работал на строительстве мостов.

Николай Карпов был мобилизован в октябре 2022 года и погиб, «выполняя боевое задание». Детали его дата его смерти не уточняются.

Еще об одном погибшем военном из Орловской области, о смерти которого ранее официально не сообщалось, стало известно в ходе открытия мемориальной доски в честь него в школе в селе Орево Краснозоренского района. На доске, фото которой опубликовала пресс-служба областной администрации, сообщается, что Николай Пряжников «погиб в ходе спецоперации на Украине 19 мая 2023 года». Он был посмертно награжден орденом Мужества. Погибший военный учился в школе с 2003 по 2012 годы, соответственно на момент смерти ему было 26-27 лет.

Также накануне в храме Вознесения Господня в поселке Змиевка Свердловского района Орловской области прошла панихида по погибшему на Украине 27-летнему местному жителю Петру Брежневу. Его похоронили в поселке на аллее памяти местного кладбища.

Как сообщили в областном совете солдатских матерей, погибший военнослужащий родился 21 апреля 1996 года, а его многодетная семья жила в деревне Мичурино Свердловского района. До призыва в войска Петр Брежнев работал водителем в районном потребительском обществе. Он погиб на Украине 29 июня и был посмертно награжден орденом Мужества. У него остались младший брат и три сестры.

Еще об одном погибшем, не называя его имени и обстоятельств смерти, сообщили в белгородском филиале фонда «Защитники Отечества». Там рассказали, что у вдовы погибшего местного жителя остался маленький ребенок и кредиты, которые она после смерти мужа не смогла выплачивать.

«По закону кредиты списываются с погибшего на спецоперации должника, но банк отказался это делать. Там женщине пояснили решение проблемой с документами»,— сообщили в филиале фонда, заверив, что «помогли разрешить» сложившуюся у вдовы ситуацию.

UPD: Позднее во вторник в правительстве Курской области сообщили о гибели в ходе спецоперации на Украине еще одного уроженца региона. Мобилизованный осенью 2022 года житель поселка Пристень Александр Карачевцев был убит 7 августа в районе города Бахмута (Артемовска) Донецкой народной республики. Погибший мобилизованный родился 7 марта 1984 года.

Сергей Калашников

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