Бизнес как обычно

В списке рекомендаций по итогам заседания деловой «двадцатки» (B20) — формата, в рамках которого международный бизнес готовит предложения к саммиту стран G20,— содержатся предложения по обеспечению устойчивости глобальных цепочек поставок. Это предлагается делать за счет антикризисных мер, обеспечения доступности критически важных товаров и развития региональной интеграции. В РСПП, курирующем участие компаний РФ в объединении, главным достижением считают констатацию необходимости развивать международное сотрудничество для решения общих проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Групповое фото на полях встречи B20 в Индии

Фото: Altaf Qadri / AP Групповое фото на полях встречи B20 в Индии

Фото: Altaf Qadri / AP

В Дели завершилось заседание деловой «двадцатки» (B20), предшествующее саммиту «большой двадцатки» 9–10 сентября (РФ на нем представит глава МИДа Сергей Лавров). Участие в «деловом» формате координирует РСПП — в Дели прилетели представители около 30 российских компаний. По итогам заседания было обнародовано коммюнике со списком рекомендаций для G20 — широкий перечень предложений по финансированию развития, цифровой трансформации, будущему занятости, климатической повестке и внедрению принципов ESG. Новый блок рекомендаций в этом году касается экономической интеграции Африки — свой интерес представители B20 объясняют прогнозами роста населения континента (с текущих 1,3 млрд человек до 2,5 млрд к 2030 году) и расширением потребительской активности и рынка рабочей силы (Индия даже предложила сделать Африканский союз постоянным членом «двадцатки»). Обсуждались одновременно индустриализация и интеграция африканских стран в глобальную торговлю.

Для российских компаний наиболее актуальным оказался трек по созданию «устойчивых» цепочек поставок, где обсуждались не только антикризисные меры на случай новых шоков, но и снижение барьеров в торговле.

По данным ВТО за 2021 год, на которые ссылаются составители коммюнике, под те или иные ограничения попадало 10,4% мировой торговли (расширение санкций явно способствовало росту этой доли). В рамках этого направления содержатся и рекомендации по развитию цифровой инфраструктуры и торговли услугами. Ключевую же развилку будущего мировой торговли деловая «двадцатка» аккуратно обходит, указывая, что региональное сотрудничество может способствовать интеграции в глобальную экономику. Обеспечение надежности поставок также предполагает, что страны будут не только отталкиваться «от таких параметров, как эффективность и издержки», но и учитывать «устойчивость, безопасность, прозрачность и инклюзивность». При этом авторы отчета отмечают уже происходящее снижение участия в глобальных цепочках, что снижает вклад торговли в динамику ВВП.

Управляющий директор по международному многостороннему сотрудничеству и интеграции РСПП Сергей Михневич отмечает, что сейчас признание международным бизнесом необходимости сотрудничать для решения общих проблем и добиваться обеспечения устойчивости поставок стоит особенно дорого, а работа деловой «двадцатки» вновь подтвердила рациональное видение бизнесом международных реалий: для него очень важно минимизировать ограничения и запреты в области торговли.

Одним из ключевых предложений российской стороны, по словам господина Михневича, стало стимулирование глобальной координации для смягчения кризисных явлений и обеспечения устойчивости мировой экономики.

Это возможно в том числе за счет решения проблемы торговых ограничений и обеспечения беспрепятственной торговли критически важными материалами с особым акцентом на продовольственной безопасности.

В рамках целевых групп обсуждались и более узкие вопросы — так, в дискуссиях по климатической повестке (актуальной в том числе в свете введения пограничного углеродного налога в ЕС) делегации предложили учитывать реальные возможности стран и следовать уже достигнутым договоренностям. В частности, в рекомендациях профильной отраслевой группы предлагается разработать четкие и ясные траектории транзита экосистем и цепочек поставок в соответствии с Парижским соглашением по климату.

Татьяна Едовина