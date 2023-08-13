Украину затаскивают в Индию

Министры и представители стран G20, завершившие в Калькутте встречу по вопросам борьбы с коррупцией, не смогли согласовать совместное заявление из-за пункта по Украине. В преддверии саммита G20, намеченного на 9–10 сентября в Дели, председательствующая в «двадцатке» Индия никак не может вывести украинский кризис за рамки дискуссии. Несмотря на призывы Дели сосредоточить внимание на проблемах мировой экономики, западные участники не оставляют попыток продавить обсуждение на саммите Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Olivier Douliery / Pool / Reuters Фото: Olivier Douliery / Pool / Reuters

Министерская встреча G20 по борьбе с коррупцией, собравшаяся в субботу в Калькутте и проходившая под председательством главы Министерства науки и технологий Индии Джитендры Сингха, продолжила многомесячный подготовительный марафон встреч и переговоров в рамках G20, который сейчас выходит на финишную прямую.

Накануне встречи на сайте оргкомитета саммита G20 появилось заявление, в котором говорится, что «обсуждение на уровне министров G20 должно придать дополнительный политический импульс международным усилиям по борьбе с коррупцией». Называя решение проблемы коррупции одним из приоритетов своего председательства в G20, Дели призвал членов «двадцатки» «признать коррупцию многосторонней проблемой, требующей расширения международного сотрудничества». «Все страны находятся на одной волне в том, что касается необходимости экстрадиции скрывающихся от правосудия экономических преступников и возвращения активов»,— отмечается в заявлении индийского правительства.

Однако очередная попытка председательствующей в G20 Индии сформулировать объединительную повестку окончилась неудачей.

По итогам встречи в Калькутте министры стран «двадцатки» так и не смогли согласовать совместную декларацию, ограничившись принятием «резюме председателя» (такой документ принимается при отсутствии консенсуса по одному или нескольким пунктам совместной декларации).

Яблоком раздора стал предложенный западными участниками пункт 22 проекта совместной декларации, касающийся ситуации на Украине и ее влияния на экономику.

«В ходе встречи Россия высказала свое четкое мнение о ситуации на Украине, геополитической напряженности и санкциях. Россия также заявила, что G20 не является подходящей платформой для решения вопросов безопасности, выступила против включения в совместную декларацию контента, связанного с геополитикой»,— отмечается в резюме председателя министерской встречи по борьбе с коррупцией в Калькутте.

Свои возражения против пункта 22 на встрече G20 выразил и Китай. В резюме председателя позиция Пекина о том, что «G20 не является подходящей платформой для решения вопросов безопасности», изложена в той же формулировке, что и российская.

Неудача встречи в Калькутте, участники которой не смогли полностью сосредоточиться на проблеме коррупции и «споткнулись» об Украину, продолжила длинный список скандалов и бурного выяснения отношений, сопровождающих председательство Индии в G20 с начала этого года.

Эту неблагоприятную тенденцию обозначила состоявшаяся еще в феврале первая встреча министров финансов и глав центральных банков G20 в городе Бангалоре, на которой разыгралась дипломатическая драма. Открывая встречу, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что мир столкнулся с серьезными кризисами, в связи с чем «странам G20 предстоит вернуть стабильность, уверенность и рост в мировую экономику». Однако этот призыв так и не был услышан. Совещание в Бангалоре обернулось скандалом из-за Украины и попыток западных участников вписать в коммюнике пункты с осуждением действий России. В итоге совместный документ так и не был принят. «Наши оппоненты, прежде всего в лице США, ЕС и "семерки", по-прежнему не сбавляют оборотов в параноидальных попытках изолировать Россию, переложить на нее свою вину за спровоцированные проблемы в области международной безопасности и мировой экономики. Путем открытого шантажа и диктата, вброса абсурдных трактовок ситуации на Украине западники в очередной раз сорвали принятие коллективных решений»,— прокомментировал МИД РФ встречу в Бангалоре.

По аналогичному сценарию вскоре после этого прошла и мартовская встреча глав МИДов стран—членов G20 в Дели. «Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран Глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию»,— заявил в ходе министерского заседания в Дели Сергей Лавров.

И, наконец, все та же коллизия вокруг Украины обозначилась на второй в этом году встрече министров финансов и глав центральных банков G20, состоявшейся в городе Чандигархе в июле. По ее итогам глава Минфина Индии Нирмала Ситхараман была вынуждена признать, что «мы до сих пор не нашли общего языка по войне России и Украины».

Совместная декларация в Чандигархе также принята не была, вместо нее было принято резюме председателя. После долгих согласований в него была вписана следующая обтекаемая формулировка, которая содержит упоминание Украины, но при этом не включает в себя прямых обвинений в адрес России: «Большинство участников заседания решительно осудили войну на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую нестабильность в мировой экономике».

Таким образом, с момента начала своего председательства в G20, стартовавшего 1 декабря прошлого года, Индия так и не смогла вывести украинский кризис за рамки работы «двадцатки». Это означает, что саммит G20 в Дели не гарантирован от повторения скандала, произошедшего в ноябре прошлого года на предыдущем саммите G20 на индонезийском острове Бали.

Тем не менее в оставшееся до саммита время индийская сторона предпринимает последние попытки не допустить отказа от изначально заявленной повестки и добиться успеха встречи мировых лидеров.

Как сообщил индийский шерпа в G20 Амитабх Кант, на данный момент уже согласовано 24 итоговых документа, в том числе 12 из них — на основе консенсуса.

В ходе состоявшейся в конце прошедшей недели под председательством главного секретаря премьер-министра Индии Прамода Мишры встречи индийского правительства обсуждались практические вопросы, связанные с подготовкой к саммиту. «Состоялось обсуждение приоритетов индийского председательства, включая "зеленое" развитие, ускорение достижения целей устойчивого развития, сильный устойчивый сбалансированный и инклюзивный рост, цифровую общественную инфраструктуру, гендерное равенство и реформу многосторонних институтов»,— говорится в сообщении офиса премьер-министра Индии, распространенном по итогам совещания.

Между тем, как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ясности с тем, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии, пока нет. В прошлом году российскую делегацию на встрече в Индонезии возглавлял Сергей Лавров, в 2020 и 2021 годах Владимир Путин принимал участие в саммитах G20 по видеосвязи, а в 2019 году он приезжал на встречу глав государств «двадцатки», которая проходила в Японии.

Сергей Строкань