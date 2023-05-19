В Воронеже подорожали бензин и газовое топливо

Вслед за ростом котировок на бензин на бирже, на этой неделе обновивших исторические рекорды, в Воронеже и области выросли цены основных видов топлива на АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость литра бензина АИ-92 в Воронеже, в среднем, за последнюю неделю выросла с 47,4 до 47,4 руб. за литр («Роснефть»), убедились корреспонденты «Ъ-Черноземье». Литр бензина АИ-95 на отдельных заправках Shell стал стоить до 52,9 руб., тогда как неделю назад ценники на него не поднимались выше 52,3 руб. Литр достаточно редких в городе и области бензинов АИ-98 и АИ-100 стал стоить, в среднем, до 61,8 руб. (60,8 руб. неделе ранее). Стоимость дизельного топлива осталвсь неизменной, в среднем, на уровне 54,3 руб. за литр.

Сильнее всего в городе и области выросли цены на газовое топливо, традиционно привязанные на рынке к бензину

Если неделю назад литр популярной пропан-бутановой смеси (LPG) стоил 18,5 руб., то на сегодняшний день его цена выросла в среднем до 19,2 руб. («Интрансгаз»), доходя до 19,9 руб. за литр на отдельных АГЗС, убедились корреспонденты «Ъ-Черноземье». Рост таким образом составил более 7%.

Как сообщал ранее «Ъ», цены на АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ, основная площадка биржевых торгов нефтепродуктами в России) на этой неделе покоряли новые высоты, преодолев уровень 60 тыс. руб. за тонну. Так, АИ-95 18 мая подорожал в ходе торгов до 60,6 тыс. руб. за тонну. Собеседники «Ъ» видели причину роста цен в намерении Минфина сократить субсидии нефтекомпаниям по демпферу. При этом, по их мнению, потенциал роста уже почти исчерпан. Тем не менее, в результате маржинальность бизнеса АЗС резко сократилась, что должно привести к повышению цен на заправках, прогнозировали эксперты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ»

Сергей Калашников

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