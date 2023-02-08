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Газ подпускают к трубам

Проект завода СПГ для «Газпрома» сменил площадку в Воронежской области

Как стало известно «Ъ-Черноземье», ООО «Газпром СПГ технологии» скорректировало параметры инвестпроекта по строительству в Воронежской области первого из трех планируемых заводов сжиженного природного газа (СПГ). Площадку для него перенесли из Эртильского в Острогожский район, поскольку по его территории проходит магистральный газопровод, а в первом муниципалитете свободных мощностей пока не хватает. Объем инвестиций в проект может составить 2 млрд руб., ожидается производство 5 т СПГ в час. Эксперты предполагают, что рынком сбыта станут в том числе «присоединенные территории».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об изменении параметров инвестпроекта «Газпрома» «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве Воронежской области и администрации Острогожского района. Первоначально в октябре 2022 года планировалось (5633440), что ООО «Газпром СПГ технологии» возведет производство 3–5 т сжиженного газа в час стоимостью 2 млрд руб. в Эртильском районе, а затем создаст аналогичные мощности в Острогожске и Павловске. На сегодня принято решение перенести первый проект в другой муниципалитет, а сроки реализации двух других остаются под вопросом.

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Как сообщил «Ъ-Черноземье» глава Острогожского района Сергей Хорошилов, «Газпром» принял такое решение в связи с нехваткой мощностей по сырью в районе Эртиля, где «нет магистральных газопроводов». Новую площадку под завод СПГ компании предоставили на северо-западе Острогожского района, неподалеку от места прохождения газотранспортного потока Северный Кавказ — Центр и рядом с острогожским линейным производственным управлением магистральных газопроводов (ЛПУМГ) — одним из крупнейших филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва». Земельный участок пока относится к категории земель сельхозназначения, однако компания уже «активно переводит» его под промышленное назначение.

Сроки ввода производства в Острогожском районе в эксплуатацию пока не определены, они зависят от скорости прохождения проектом госэкспертизы. Господин Хорошилов рассчитывает, что инвестор сможет приступить к строительным работам летом этого года.

В облправительстве уточнили, что на сегодня работы по созданию предприятия находятся в предпроектной стадии. Завод будет строиться по типовому плану — ожидается мощность в 5 т СПГ в час при объеме инвестиций в те же 2 млрд руб. Следующими очередями возможно создание идентичных мощностей уже в Эртиле и Павловске, но это будет зависеть от «конъюнктуры рынка и спроса на продукцию».

«Газпром» уже создал отдельное юрлицо под проект в регионе — ООО «ГСПГТ Воронеж» зарегистрировано в областном центре в ноябре 2022 года. По данным Kartoteka.ru, его уставный капитал составляет 150 тыс. руб., основной вид деятельности — сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки. 100% долей принадлежат АО «Газхолодтехнология». Гендиректором ООО и руководителем воронежского проекта СПГ назначен Анатолий Красиков, ранее владевший автомобильным и топливным бизнесом в нескольких регионах. Он также руководит аналогичными структурами «Газпрома» в Самарской, Рязанской и Саратовской областях, Республике Мордовия.

Господин Красиков подтвердил «Ъ-Черноземье», что пилотный проект в Воронежской области переносится из Эртиля в Острогожск, пообещав более подробно прокомментировать его параметры позднее.

Основатель воронежской сети АЗС «Калина ойл» Валерий Борисов отмечает, что в регионе на сегодня, как и во всей стране, сложился «излишек топлива» — и СПГ, и нефтепродуктов. «Многие страны оказались для производителей недоступными, а добыча не останавливается. В итоге внутренний рынок перенасыщен, а цены низкие. На мой взгляд, этот излишек мы будем наблюдать в ближайшей видимой перспективе, хотя сегодня прогнозировать сложно даже на год вперед»,— сказал бизнесмен.

«Я бы в такой конъюнктуре завод СПГ строить не стал. Но в госкомпаниях экономика работает, вероятно, иначе, и понятные перспективы окупаемости не имеют столь большого значения»,— считает господин Борисов.

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Президент Ассоциации топливного рынка Воронежа (входит в состав Российского топливного союза) Алексей Трепалин предполагает, что проекты «Газпрома» могут быть ориентированы в том числе на топливный рынок «присоединенных регионов». «В Воронежской области всего хватает, а вот в новых регионах потребности в топливе есть, сегодня их закрывают любыми способами — небольшими партиями с оптового рынка, с биржи. В такой ситуации дешевое газомоторное топливо там будет востребовано и в текущий момент, и после окончания спецоперации. Например, для перевода на него общественного транспорта. Логистику из Воронежской области можно будет организовать автомобильным транспортом»,— заключил эксперт.

Сергей Калашников

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