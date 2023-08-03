За семь месяцев на Юго-Восточной железной дороге значительно выросла погрузка зерна

В январе-июле на Юго-Восточной железной дороге (управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) погрузка выросла на 0,5% к аналогичному периоду предыдущего года до 51 млн т. Об этом сообщили на ЮВЖД. В июле погрузка составила 7,3 млн т (+0,1% к июлю 2022-го).

Наибольшую динамику за семь месяцев продемонстрировало зерно: его погрузка выросла почти в 1,7 раза до 3,4 млн т.

Показатель нефти и нефтепродуктов вырос почти в полтора раза до 1,1 млн т, лома черных металлов — на треть до 221 тыс. т, цемента — на 6% до 1,5 млн т. Неизменным остался показатель погрузки железной и марганцевой руды — 23 млн т.

Грузооборот с начала года сократился на 14,6% и составил 41,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 14,7% и составил 51,1 млрд тонно-км.

Олег Мухин

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