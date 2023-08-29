Биометрия с доплатой

Попытки изменить размер платы и систему тарификации за Единую биометрическую систему (ЕБС) для банков, в том числе доноров, которые экспортируют в нее все свои данные, не обернулись успехом. Минцифры и ЦБ предлагают участникам рынка «опираться на утвержденные правила». В ответ банкиры фактически угрожают удалением данных до передачи их в ЕБС. Впрочем, риторика регуляторов еще может смягчиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с ответами Минцифры, оператора Единой биометрической системы (ЕБС) — Центра биометрических технологий (ЦБТ) и Банка России на обращение Национального совета финансового рынка (НСФР) об изменении тарифов за использование ЕБС для банков (см. “Ъ” от 4 июля). Из них следует, что «согласно уже утвержденным правилам и действующему законодательству, отмена платы за использование ЕБС для игроков, передавших в нее данные клиентов, не предусматривается».

НСФР предлагал отменить плату за получение векторов из ЕБС для банков-доноров, которые должны передать государственной системе собранную собственными силами биометрию частных клиентов. Плата за получение из системы биометрических векторов, согласно текущим тарифам, предполагает цену от 3 руб. при единичных запросах до 2,55 руб. при более 1 млн в год. Для «импортеров» биометрии в ЕБС плата не взимается за первичное получение, а затем они работают на общих условиях.

В ЦБТ в письме в НСФР от имени гендиректора Владислава Поволоцкого по теме компенсации потенциальных затрат банков на услуги ЕБС отметили, что закон предусматривает безвозмездность размещения сведений в ЕБС, но не «использование нулевых тарифов, безлимитного тарифа, понижающих коэффициентов для получения векторов». «Действующее законодательство не предусматривает освобождение организаций от платы за использование ЕБС»,— говорится и в ответе Минцифры для НСФР.

В ответе Банка России за подписью первого зампреда Ольги Скоробогатовой также предлагается руководствоваться текущей методикой. Она отмечает, что ЦБТ несет операционные затраты «в связи с использованием технологических решений сторонних поставщиков, обеспечением требований информбезопасности», предотвращением несанкционированного доступа к данным физлиц, а также «предоставлением необходимого уровня сервиса».

По мнению заместителя руководителя НСФР Александра Наумова, установленные тарифы «не в полной мере учитывают специфику работы коммерческих организаций, которые выступают донорами ЕБС». «Нужен иной механизм пополнения ЕБС, который делал бы экономически интересными для банков передачу собираемой биометрии и ее использование. В условиях, когда оператор ЕБС не готов корректировать тарифную политику даже для доноров, дальнейшие действия кредитных организаций могут быть продиктованы исключительно экономикой, спросом и потребностями их клиентов»,— подчеркивает он.

В частности, добавляет господин Наумов, «поскольку хранить биометрические данные банк не может, то обязан удалить их». Эксперт допускает, что небольшим финансовым организациям, которые собирали биометрию для своих нужд, будет выгоднее удалить ее до передачи в ЕБС, если затраты на передачу окажутся выше доходов от использования векторов.

Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ, 18 мая 2022 года: «Единая биометрическая система, которая была создана в 2018–2019 году, в этом и в следующем году будет полностью перезагружена».

«На рынке только один игрок — монополист (ЦБТ.— “Ъ”), который установил завышенные пакетные тарифы, пользуясь своим положением,— говорит вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.— Ситуация парадоксальная: у банков изъяли за бесплатно их собранные биометрические данные и после предлагают покупать данные из ЕБС». По его мнению, логично было ЕБС предлагать банкам как госсистему на бесплатной основе или по себестоимости услуги в случае получения прибыли от ее оказания, как это уже делает ЦБ в других платформенных решениях для рынка.

Впрочем, после запроса “Ъ” риторика регуляторов несколько изменилась. В ЦБТ не прокомментировали ситуацию, но в Минцифры заявили, что «поддерживают оптимизацию тарифов, так как это позволит обеспечить устойчивое развитие биометрических технологий в РФ». В министерстве пояснили, что политика государства по централизации данных в ЕБС направлена на повышение их безопасности, «что в свою очередь позволит организациям снизить расходы по эксплуатации своих систем» и обеспечит «высокое качество распознавания клиентов» для снижения риска мошенничества.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов