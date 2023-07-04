Золотые слепки

Банкиры просят Минцифры не брать с них деньги за использование биометрии, собранной для своих баз данных и передаваемой теперь в Единую биометрическую систему (ЕБС). По оценке экспертов, действующая модель тарификации ЕБС обернется для крупных банков расходами в сотни миллионов рублей. Также банкиры просят ввести понижающие коэффициенты для отдельных операций и безлимитный тариф на данные ЕБС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Национальный совет финансового рынка (НСФР) в конце прошлой недели направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с просьбой скорректировать тарифы на аутентификацию с помощью векторов в ЕБС для участников рынка (“Ъ” ознакомился с документом). Согласно тарифам, опубликованным на сайте ГИС ЕБС, банки должны платить даже за векторы на клиентов, слепки которых сами передавали в систему: от 3 руб. (при единичных запросах в год) до 2,55 руб. (более 1 млн запросов в год). Авторы письма отмечают, что в тарифах нет «исключений и уменьшающих коэффициентов для организаций-"доноров"».

ЕБС создана в 2018 году. На конец 2022 года в ней было менее 300 тыс. образов. В результате появился закон, по которому банки должны передать собранные для своих биометрических баз образы в ЕБС без согласия клиентов (см. “Ъ” от 20 декабря 2022 года). По данным Центра биометрических технологий (выступает оператором ЕБС), обнародованным в апреле, в коммерческих системах накоплено около 75 млн образцов. Банки готовятся к передаче своих баз и должны завершить ее до конца сентября (см. “Ъ” от 26 июня).

Источник “Ъ” на рынке подчеркивает, что кредитные организации передают собственную биометрию в ЕБС бесплатно. По оценке НСФР, текущая модель тарификации предполагает затраты более 500 млн руб. в год для базы размером около 20 млн образцов, «что делает проактивный сбор образцов нецелесообразным и приведет к обратному результату — существенному сокращению базы ЕБС».

В НСФР полагают, что такое существенное увеличение текущих расходов приведет к необходимости увеличения комиссионного вознаграждения для населения за услуги банков, в которых будет применяться ЕБС. В письме предлагается отменить плату для банков за получение векторов по тем клиентам, образы которых они передали в ЕБС как из собственных биометрических систем, так и собранных специально для нее.

Также авторы документа отмечают, что векторы ЕБС могут использоваться не только в процессах идентификации и аутентификации для предоставления коммерческих продуктов, но и для проведения мероприятий по «антифроду». Они способствуют сокращению случаев мошенничества с денежными средствами граждан, «в том числе при проверке на наличие или отсутствие признаков осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, под влиянием обмана или злоупотребления доверием». Поэтому для таких целей, по мнению банкиров, необходимо предусмотреть пониженные коэффициенты для оплаты векторов. НСФР предлагает и «безлимитную подписку на право получения векторов».

В Минцифры заявили, что пока не получили письма, но готовы рассмотреть предложения НСФР. Там уточнили, что за первичную передачу векторов ЕБС банк не должен платить, но последующие передачи платные. Кроме того, в методике расчета предусмотрены ситуации, «которые позволяют снизить стоимость векторов». В Минцифры считают, что заложенный подход в итоге будет экономически выгодным для организаций.

Пока использование физлицами биометрии для получения товаров или услуг невелико. Согласно опросу SuperJob, 81% россиян не готовы «платить лицом» и к сдаче биометрии граждане относятся с недоверием. Как отмечает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, проблемы с продвижением биометрии в финансовой сфере связаны «с недоверием населения к самой идее, включая страх тотального контроля и кражи личности».

Это исходно сдерживало наполнение системы слепками, полагают участники рынка. Глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что «ситуация существенно не меняется и с созданием ГИС ЕБС, тарификация по операциям аутентификации не способствует активному ее использованию».

При этом прибыльность или убыточность биометрии для банков сильно зависит от модели использования. «Если слепок позволит удаленно открыть счет и, еще лучше, выдать кредит, то и 3 руб., и 30 руб.— очень небольшая плата»,— поясняет господин Достов. Но использование для инициализации платежа, полагает он, при нынешних комиссиях становится для банка убыточным.

Максим Буйлов, Ольга Шерункова, Никита Королев