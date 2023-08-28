WSJ: Binance рассматривает полный уход из России

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance пересматривает свой российский бизнес и может полностью уйти из России. Об этом газете The Wall Street Journal сообщил представитель биржи на условиях анонимности.

«На рассмотрении находятся все варианты, включая полный выход»,— сообщил представитель биржи The Wall Street Journal.

26 августа Binance ограничила для россиян на торги любой валютой через Binance P2P (peer-to-peer, «от человека к человеку»), за исключением рубля. Это касается клиентов, которые прошли верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России.

Это произошло после выхода материала The Wall Street Journal о том, что Binance по-прежнему поддерживает подсанкционные карты «Сбера» и «Тинькоффа», переименовав их на «зеленую местную карту» и «желтую местную карту». За две недели до выхода материала реклама услуг Binance в России появилась на YouTube-канале российского журналиста Юрия Дудя (признан иностранным агентом).

В апреле Binance отменила лимит в €10 тыс. для россиян, который был установлен весной 2022 года в рамках санкций. В том же месяце Binance разрешила пополнять депозиты с российских карт.

Анастасия Ларина