Удобрения принимаются внутрь

Российские производители удобрений, несмотря на санкции и увеличение фискальной нагрузки, по итогам семи месяцев нарастили выпуск на 3%, отчасти за счет роста спроса на внутреннем рынке. С 1 сентября химическим компаниям грозит рост экспортной пошлины, от которой особенно пострадают производители фосфорных и сложных удобрений, что может увеличить конкуренцию на внутреннем рынке. Мировые цены на удобрения в первом полугодии снижались на фоне падения цен на газ, но аналитики допускают разворот тренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Химические компании в январе—июле на 3% нарастили производство минеральных удобрений, до 31 млн тонн в физическом весе, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). Поставки российским аграриям, по данным Минсельхоза, при этом выросли на 6%, до 4,4 млн тонн в действующем веществе. «Таким образом, российские производители минеральных удобрений уже к середине августа обеспечили 80% прогнозного объема приобретения АПК на весь 2023 год»,— отмечается в сообщении РАПУ.

Из входящих в РАПУ компаний крупнейшими поставщиками на внутренний рынок являются «Фосагро» с долей 20,7%, «Еврохим» (15,3%) и «Акрон» (13,3%).

Как отметил исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов, спрос на удобрения со стороны российских аграриев за последние 15 лет вырос в три раза. «По нашей оценке, в ближайшие пять-семь лет потребление минеральных удобрений в России превысит 11 млн тонн в действующем веществе. Для обеспечения этой потребности компании—члены РАПУ планируют инвестировать в развитие производственных мощностей и региональных логистических каналов около 2 трлн руб.»,— сообщил он.

Карен Давтян из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка отмечает, что, ориентируясь на уровень удельного внесения удобрений развитых странах, потенциал увеличения емкости российского рынка удобрений составляет до 10–15 млн тонн (в действующем веществе).

По оценке источников “Ъ” в химических компаниях, по итогам года производство удобрений вырастет примерно на 3–5%, в первую очередь за счет увеличения спроса внутри России.

При этом, отмечают они, конкуренция на внутреннем рынке может также вырасти после введения с 1 сентября единой адвалорной ставки экспортной пошлины на удобрения в 8%. Сейчас вывозная пошлина действует только в случае, если таможенная стоимость превышает $450 за тонну. Переход на адвалорную ставку сильнее всего ударит по производителям фосфорных и сложных удобрений, у которых более высокая себестоимость. Речь в первую очередь о «Фосагро» и «Еврохиме»: так, Газпромбанк оценивает затраты «Фосагро» на уплату экспортной пошлины в 20 млрд руб. Для сравнения: у «Акрона», который выпускает азотные удобрения, эксперты ожидают выплаты вдвое меньше. Гендиректор «Фосагро» Михаил Рыбников уже публично призвал правительство пересмотреть методику установления пошлин, учтя в ней себестоимость производства.

При этом отгрузки на экспорт начали снижаться уже в июле: по данным ОАО РЖД, они сократились на 6% к июню, до 2,8 млн тонн. За семь месяцев экспорт удобрений по железной дороге вырос на 1%, до 18,3 млн тонн. Падение экспорта могло быть связано с сильной коррекцией мировых цен к середине года. Крупнейшие мировые игроки, такие как канадская Nutrien и американская CF Industries, в начале августа уже снизили свои планы по производству удобрений, ограничивая предложение.

Как отмечает Карен Давтян из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, коррекция в первом полугодии произошла из-за слабого спроса со стороны аграриев и снижения цен на газ. Основные фосфорные удобрения подешевели на 33–40% относительно максимумов 2022 года, азотные и калийные — на 66–70%. Но, по его мнению, во второй половине 2023 года ожидается возобновление роста цен на удобрения из-за дефицита газа в Европе и Азии. Также продолжающийся процесс деиндустриализации в азотной промышленности ЕС в сочетании с запланированным ужесточением климатического регулирования поддержит новые скачки цен на этом рынке, полагает господин Давтян.

Ольга Мордюшенко