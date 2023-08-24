В Челябинске получившим гражданство РФ мигрантам выдали повестки на рынке

Сотрудники военных комиссариатов в сопровождении ОМОНа в Челябинске вручили повестки мигрантам на Китайском рынке в Металлургическом районе. Об этом сообщило местное издание «31», опубликовав видеокадры.

Как передает телеканал, всего повестки вручили семи мужчинам. Троих увезли в военкомат для постановки на воинский учет. Также увезли мужчин, которые уже получили повестки, но в военкомат не явились.

В середине августа президентский Совет по правам человека анонсировал подготовку инициатив в сфере миграционного законодательства, в рамках которого предлагается синхронизировать выдачу гражданства и постановку на воинский учет. В СПЧ поясняли, что около 90% получивших гражданство иностранцев «забывают» встать на учет.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Паспорт выдадут с повесткой».

Лусине Баласян