Полиция Петербурга доставила в военкоматы 100 мигрантов с паспортами РФ

В Санкт-Петербурге за два дня рейда на Софийской овощебазе (она же Купчинская или просто Южная) правоохранители доставили в военкоматы около 100 не вставших на воинский учет мигрантов с российскими паспортами.

«С точки зрения основной цели рейда данная категория граждан оперативного интереса не представляет. Впрочем, пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности. В том числе конституционную обязанность воинской службы»,— сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве назвали данную деятельность «новой опцией» по проверке соблюдения миграционного законодательства.

В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Один мигрант предъявил поддельные документы, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Накануне в петербургском главке сообщили о возбуждении только за последние пять дней примерно 300 уголовных дел, основная масса которых связана с нелегальной миграцией. В МВД по региону подчеркнули, что нарушения законодательства выявлены при помощи «свежего» и «высокоточного» подхода.

Подробнее о работе полиции Петербурга — в публикации «Ъ» «Петербургская полиция "освежила" работу с мигрантами».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург