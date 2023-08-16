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Коммерсантъ FM
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Паспорт выдадут с повесткой

СПЧ требует усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) анонсировал подготовку нескольких инициатив в сфере миграционного законодательства. Так, СПЧ предлагает: синхронизировать выдачу российских паспортов и постановку новых граждан на воинский учет, закрепить ответственность работодателей за работников-иностранцев, а также запретить школам принимать детей, не владеющих русским языком.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев и член СПЧ Кирилл Качанов

Председатель СПЧ Валерий Фадеев и член СПЧ Кирилл Качанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель СПЧ Валерий Фадеев и член СПЧ Кирилл Качанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На фоне ряда новостей о принудительной постановке на воинский учет бывших иностранных граждан, получивших российские паспорта члены СПЧ Кирилл Кабанов, Марина Ахмедова и председатель совета Валерий Фадеев провели пресс-конференцию по развитию миграционного законодательства. «Задача, которую ставит перед собой СПЧ,— содействие максимальной интеграции мигрантов в российское общественное пространство. В особенности это касается тех, кто становится гражданами России»,— заявил глава СПЧ. Он с сожалением отметил: новые граждане РФ зачастую забывают о новых обязанностях:

«Часто они получают паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают».

Глава СПЧ заявил, что совет готов принять участие в разработке процедуры синхронизации выдачи российского гражданства и постановки на воинский учет.

Кирилл Кабанов в беседе с “Ъ” заявил, что на учет в военкомат не встают около 90% получивших российское гражданство иностранцев: «Это объясняет ситуацию в Петербурге, где в ходе рейда с целью выявления нарушителей миграционного законодательства полиция доставила в военкомат около ста российских граждан, не вставших на учет». Господин Кабанов видит несколько причин, почему так происходит: «Во-первых, не все хотят служить. Во-вторых, на ситуацию влияет СВО. У многих из них остается первое гражданство, а власти (стран рождения.— “Ъ”) открыто заявляют, что участие в СВО будет воспринято как наемничество, то есть уголовное преступление».

В ходе пресс-конференции господин Кабанов упомянул о проблеме этнических анклавов: «Все понимают, что они (анклавы.— “Ъ”) формируются, они есть в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Новосибирске. Они есть практически везде. Этим озаботились не только мы, но и все органы власти, включая Совет безопасности». Он уверен, что ответственность за формирование анклавов несут работодатели, которые активно пользуются рабочей силой мигрантов, но нанимают их через агентства-посредники — без официального оформления трудовых договоров. По его словам, уже разработан законопроект, закрепляющий ответственность работодателей за судьбу работников-иностранцев:

«Не будет никаких посредников. Работодатель, приглашающий на работу мигранта, должен отвечать за него — чтобы работник жил в нормальных условиях, а по окончании контракта получил деньги и уехал к себе домой».

Господин Кабанов пояснил “Ъ”, что инициатива разрабатывалась СПЧ два года; ее планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию.

«Это все не имеет смысла, пока в России действует безвизовый въезд,— прокомментировал “Ъ” инициативу эксперт по миграции Вячеслав Поставнин.— Это возможно лишь при введении визового режима, что в нынешней ситуации маловероятно».

Член СПЧ Марина Ахмедова

Член СПЧ Марина Ахмедова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Член СПЧ Марина Ахмедова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На пресс-конференции члены СПЧ снова упомянули про возможное введение квот на число иностранцев, трудящихся на территории России. Господин Фадеев уверен, что возможное последствие — сокращение числа трудовых мигрантов — не должно повлиять на экономику: «Говорят, без мигрантов российская экономика не может расти. Но мигранты есть, а экономика особо не растет. Почему мы не попробуем организовать систему рекрутинга в регионах с высокой безработицей»? Марина Ахмедова отметила, что проблемы с рабочими местами из-за числа мигрантов перешла и на новые российские территории. По ее словам, россияне, в том числе недавно получившие гражданство, хотели принять участие в строительстве в Мариуполе. Но застройщики «приехали со своими бригадами», сформированными из мигрантов. Это, по ее словам, провоцирует социальное напряжение.

Также Валерий Фадеев призвал кардинально изменить законодательство в сфере образования.

«Недопустима ситуация, когда дети, не знающие русский язык, принимаются в школы. Наше предложение — и оно поддержано — такие дети должны быть предварительно обучены в специальных центрах. Нельзя принимать в школу детей, не знающих русский язык, закон должен требовать их обучение в специальном центре. Насколько я знаю, Минпросвещения работает над этим»,— заявил он.

Вячеслав Поставнин полагает, что вопросами обучения детей иностранцев должна заниматься российская сторона — ведь в странах, откуда прибыли мигранты, просто нет возможностей для изучения языка. «Лучшая интеграция идет через детский сад и школу,— говорит эксперт.— Возвращаясь из образовательных учреждений, они учат русскому языку и своих родителей». По словам эксперта, «предложения СПЧ звучат совершенно непрофессионально» и ему непонятно, почему именно совет в последнее время часто высказывается на тему миграционного законодательства.

Как «Справедливая Россия» предлагает ограничить количество детей мигрантов в школах

Напомним, на этой неделе о проблеме владения русским языком среди детей-мигрантов высказалась партия «Справедливая Россия — За правду». В частности, депутаты предложили министру просвещения Сергею Кравцову рассредоточить по школам плохо говорящих на русском языке детей и установить для них предельный порог — не более 10% от общей численности класса. Председатель комитета «Гражданское содействие» (занимается помощью мигрантам; внесен в реестр иностранных агентов) Светлана Ганнушкина (также признана иноагентом) указывала, что такие запретительные инициативы противоречат ст. 43 Конституции: «У нас каждый не просто имеет право, но и обязан получить образование — тут не может быть никаких ограничений». Госпожа Ганнушкина уверена, что детям мигрантов необходимо обучаться вместе с русскоязычными ровесниками: «Таким образом все будут в плюсе: адаптация не русскоязычных учеников будет проходить гораздо быстрее, и они легко догонят сверстников. Остальные же ребята смогут расширить свои знания других культур и понять, что мир не однообразен».

Эмилия Габдуллина

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