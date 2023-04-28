Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждан страны можно лишать приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон предполагает, что гражданство РФ является единым и равным вне зависимости от оснований его приобретения.

Прекратить гражданство могут в случае добровольного волеизъявления гражданина, а также если будут установлены факты представления им поддельных документов или заведомо ложных сведений. Помимо этого гражданства могут лишить за:

нарушение территориальной целостности РФ (ст. 280.2 УК РФ);

диверсию (ст. 281 УК РФ), содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК РФ), организацию диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3 УК РФ);

дезертирство (ст. 338 УК РФ);

публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ);

создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ);

уничтожение либо повреждение воинских захоронений (ст. 243.4 УК РФ);

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ);

призывы к введению ограничительных мер в отношении РФ (ст. 284.2 УК РФ);

реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК РФ);

преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ. Согласно принятым поправкам, по упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также поправками предлагается исключить требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.

Закон был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Ко второму чтению в ноябре 2022-го господин Путин внес поправки о лишении приобретенного гражданства. Госдума одобрила инициативу во втором и третьем чтениях 18 апреля, а Совфед — 26 апреля.

Детали подписанного президентом законопроекта — в публикации «Ъ» «Депутаты обновляют гражданство».

Александр Кислов