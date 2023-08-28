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Коммерсантъ FM
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обновлено 04:52

В Люберцах сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Люберец в Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. По его словам, БПЛА летел в сторону столицы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Минобороны РФ позднее подтвердило уничтожение беспилотника самолетного типа в Люберецком районе примерно в 4:30.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ночью 28 августа приостанавливали работу примерно на один час. Больше 20 рейсов было задержано, три отменены.

Российские регионы в последнее время регулярно подвергаются атакам БПЛА. В ночь на 28 августа в Брянской области были сбиты два беспилотника, сообщало Минобороны РФ. Регион подвергается атакам как минимум третьи сутки подряд. В Москве последний раз сбивали БПЛА 26 августа.

Леонид Уварчев

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