Акции Evergrande рухнули на 80% в первый за 17 месяцев день торгов

Сегодня, 28 августа, акции китайского девелопера Evergrande Group упали на 80% по итогам торгового дня на Гонконгской бирже. Теперь они стоят $0,04, а сама компания потеряла порядка $2 млрд рыночной капитализации. 28 августа стало первым днем торговли бумагами Evergrande после 17-месячного перерыва. Компания приостановила торги своими акциями 21 марта 2022 года.

Обвал котировок акций Evergrande последовал за публикацией финансовой отчетности по итогам первой половины 2023 года (.pdf). Компания сообщила об убытке в размере 39,25 млрд юаней ($5,38 млрд), что более чем вдвое меньше убытка за аналогичный период прошлого года (86,17 млрд юаней). Выручка выросла до 128,81 млрд юаней ($17,64 млрд) против 89,28 млрд юаней год назад.

При этом снижение убытков связано прежде всего с отсутствием списаний по инвестициям, учитываемых по методу долевого участия (годом ранее они составили 18 млрд юаней), и сокращением списаний по финансовым активам с 8,2 млрд юаней до 0,6 млрд юаней. Объем же долговой нагрузки на Evergrande практически не изменился с конца прошлого года и остался на уровне 2,4 млрд юаней ($328 млн), что превышает стоимость всех активов девелопера — 1,74 млрд юаней.

Кроме того, компания объявила сегодня, 28 августа, о переносе голосования инвесторов по плану реструктуризации долга на месяц — на 25–26 сентября (.pdf). Еще в апреле Evergrande сообщала о соглашении с группой зарубежных кредиторов по реструктуризации долга. Однако часть держателей офшорных облигаций отказалась поддержать этот план, и голосование по новым условиям было назначено на сегодня, 28 августа. Все эти факторы и привели к обвалу котировок акций компании.

Evergrande испытывает финансовые проблемы с сентября 2021 года. В декабре того же года компания пережила технический дефолт после двух подряд невыплат по займам. Тогда ее долг оценивался в $305 млрд, и девелоперу пришлось продать некоторые активы из-за угрозы банкротства. Компания также долгое время не публиковала финансовые отчеты, сделав это только в апреле нынешнего года. Тогда выяснилось, что убытки китайского девелопера в 2021–2022 годах составили $81 млрд. А в середине августа Evergrande подала заявление о защите о кредиторов в рамках закона о банкротстве в США.

О том, как успех девелопера Evergrande обернулся потенциальными проблемами для экономики Китая, «Ъ» писал в материале «Великая китайская пирамида».

Кирилл Сарханянц