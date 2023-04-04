Evergrande договорилась с группой иностранных кредиторов о реструктуризации долга

Один из крупнейших застройщиков Китая Evergrande Group объявил о достижении соглашения с группой зарубежных кредиторов по плану реструктуризации долга компании.

Группа инвесторов, владеющих офшорными облигациями, подписала три соглашения о поддержке реструктуризации, предложенной руководством Evergrande. В рамках подписанных соглашений держатели облигаций получат новые облигации или комбинацию новых долговых обязательств и инструментов, привязанных к акциям дочерних компаний группы. В частности, речь идет об акциях подразделения по предоставлению имущественных услуг Evergrande Group, ее подразделения по производству электромобилей или самого застройщика.

Однако для того, чтобы этот план воплотился, Evergrande необходимо убедить согласиться на него и других кредиторов, а доля согласившихся должна составить не менее 75% общего количества кредиторов. Для стимулирования инвесторов компания готова выплатить им по 0,25% суммы своей задолженности перед ними, если те согласятся с условиями Evergrande до 27 апреля, то есть до предположительной даты публикации компанией ее финансовых отчетов за 2021 и 2022 годы.

Кроме того, процедуру реструктуризации еще должны будут одобрить суды стран, где зарегистрированы кредиторы, подписавшие соглашение с компанией. Рассмотрение деталей плана судами ожидается летом. В случае его одобрения выплаты кредиторам будут произведены в октябре—ноябре. Сама компания рассчитывает завершить процедуру реструктуризации долга до конца 2023 года.

Evergrande испытывала серьезные финансовые проблемы с сентября 2021 года. Тогда общий долг группы оценивался в $305 млрд. Evergrande пришлось продать некоторые активы, так как компании грозило банкротство. По некоторым долговым обязательствам в итоге был допущен дефолт. Торговля акциями компании на Гонконгской бирже была приостановлена в марте 2022 года.

Подробнее о проблемах китайского застройщика — в публикации «Великая китайская пирамида».

Кирилл Сарханянц