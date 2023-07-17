Убытки китайского девелопера Evergrande в 2021–22 годах составили $81 млрд

Сегодня одна из крупнейших девелоперских компаний КНР Evergrande Group впервые за последние два года опубликовала свою отчетность за 2021 и 2022 год. Проблемы Evergrande обнаружились еще летом 2021-го: из-за пандемии COVID-19 и масштабного наращивания темпов строительства на заемные средства продажи жилья начали резко снижаться, а долги — накапливаться. В декабре того же года компания пережила технический дефолт после двух подряд невыплат по займам, а ее руководство начало сложный процесс реструктуризации вместе с властями страны и кредиторами. По этой причине Evergrande не публиковала свою отчетность за 2021 и 2022 год в обычное время. Торги акциями компаниями были остановлены еще в 2021-м. Только в апреле этого года китайский девелопер объявил о соглашении с группой зарубежных кредиторов по реструктуризации своего долга.

В вышедшей сегодня отчетности сообщается, что по итогам 2021 года Evergrande Group понесла убыток в 476 млрд юаней ($66,4 млрд), а в 2022-м — 105,9 млрд юаней ($14,8 млрд). Общая задолженность компании по итогам 2022 года достигла 2,4 трлн юаней ($334,6 млрд). Аналитики весьма осторожно оценили отчетности Evergrande. Руководитель исследования рынков Азии в сингапурской компании Lucror Analytics Чарльз Макгрегор в интервью Reuters заявил, что «публикация результатов не имеет смысла, если бизнес-модель компании разрушена». В свою очередь, аналитики Bloomberg Intelligence Дэниэл Фан и Адриан Сим полагают, что возобновление публикации результатов может приблизить и возобновление торгов акциями компании на бирже.

Евгений Хвостик