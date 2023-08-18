Китайская Evergrande подала заявление о банкротстве

Evergrande Group, одна из крупнейших девелоперских компаний Китая, подала заявление о банкротстве в суд в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg. В рамках главы 15 закона о банкротстве в США ходатайство должно позволить компании защитить ее местные активы от кредиторов, пока она работает над сделкой по реструктуризации в других странах. В документе упоминаются, в частности, процедуры реструктуризации в Гонконге и на Каймановых островах.

Evergrande испытывает финансовые проблемы с сентября 2021 года. В декабре того же года компания пережила технический дефолт после двух подряд невыплат по займам. Тогда ее долг оценивался в $305 млрд, и девелоперу пришлось продать некоторые активы из-за угрозы банкротства. В апреле 2023-го Evergrande договорилась с группой иностранных кредиторов о реструктуризации долга. Общие убытки девелопера в 2021–2022 годах составили $81 млрд.

Лаура Кеффер