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Коммерсантъ FM
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Московские аэропорты возобновили работу

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Работа была приостановлена без объяснения причин в течение одного часа.

Всего задержан 21 рейс, следует из данных «Яндекс.Расписания»: 17 во Внуково, 2 в Домодедово, 2 в Шереметьево. В Домодедово также отменены три рейса.

О причинах приостановки работы аэропортов не сообщалось. Последние недели такие меры принимаются во время атак беспилотниками. Сегодня, 28 августа, такие сообщения не публиковались. Например, 26 августа московские аэропорты не принимали и не отправляли самолеты до тех пор, пока не был уничтожен беспилотник.

Леонид Уварчев

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