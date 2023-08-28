Московские аэропорты возобновили работу

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Работа была приостановлена без объяснения причин в течение одного часа.

Всего задержан 21 рейс, следует из данных «Яндекс.Расписания»: 17 во Внуково, 2 в Домодедово, 2 в Шереметьево. В Домодедово также отменены три рейса.

О причинах приостановки работы аэропортов не сообщалось. Последние недели такие меры принимаются во время атак беспилотниками. Сегодня, 28 августа, такие сообщения не публиковались. Например, 26 августа московские аэропорты не принимали и не отправляли самолеты до тех пор, пока не был уничтожен беспилотник.

Леонид Уварчев