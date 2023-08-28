Промышленники бодрятся в стагнации

Переход промышленного производства к стагнации в июне—июле, согласно ожиданиям компаний, должен смениться в августе заметным ростом выпуска и спроса. Впрочем, индустрия уже работает на максимуме загрузки мощностей и с рекордной нехваткой персонала. Даже если всплеск спроса на продукцию российской обработки в августе подскочит на фоне девальвации рубля, он вряд ли окажется продолжительным и устойчивым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Индекс прогнозов промышленности Института Гайдара (ИЭП) в августе 2023 года фиксирует восстановление оптимизма планов и прогнозов российских предприятий после паузы июня—июля, когда остановился рост не только ожиданий, но и фактического выпуска (по данным ЦБ, заметим, августовские прогнозы обработки не менялись). Это «вселило надежду в чиновников и аналитиков, что промышленность избежит дальнейшего разогрева. Однако увеличение нашего сводного индекса прогнозов в августе на пять пунктов за счет роста всех исходных индикаторов и превышение им уровня предвоенного февраля 2022 года могут поставить крест на подобных надеждах»,— считает автор оценок Сергей Цухло.

Напомним, в июне—июле официальные данные и оценки аналитиков фиксировали заметное охлаждение динамики промпроизводства — месячная была близка к нулю. «Напомним, что еще в апреле результаты промпроизводства превысили докризисный уровень и остаются вблизи этих значений. Добиться значительного роста месяц к месяцу сейчас достаточно сложно — загрузка мощностей максимальна. На это обращает внимание и ЦБ: по его оценкам, во втором квартале 2023 года они были загружены на 80,9%, что является историческим максимумом»,— говорят аналитики Райффайзенбанка.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) замечают, что в июне торможение было связано преимущественно со снижением интенсивности в добыче при сохранении роста в обработке, в июле же рост прекратился и в ней. «Тем не менее общепромышленный выпуск просел незначительно — за счет замедления снижения объема добычи полезных ископаемых и увеличения выпуска в электроэнергетике и ряде других отраслей».

По данным ИЭП, «логичной основой роста индекса прогнозов» стало восстановление оптимизма прогнозов продаж. В августе баланс этих ожиданий отыграл все потери июня—июля и обновил рекорд, зарегистрированный в мае 2023 года. «Промышленность таким образом обоснованно предполагает сохранение роста продаж в условиях высокого спроса со стороны государства в период СВО и дальнейшего ужесточения санкций»,— делает вывод господин Цухло. Восстановление оптимизма прогнозов спроса распространилось и на планы выпуска в августе — по оценкам ИЭП, показатель отыграл все потери июня—июля и тоже обновил рекорд мая. Значение баланса планов выпуска сравнялось со значением предвоенного января 2022 года.

«Хронический кадровый дефицит, обострившийся до рекордных значений, заставляет промышленность сохранять высокий уровень планов найма рабочей силы даже в период временного "остывания" экономики, который, судя по комментариям, пришелся на июнь—июль»,— полагают в ИЭП, хотя многие аналитики уже говорят о сценарии уверенного остывания экономики в обозримом будущем. В эти месяцы баланс планов найма снизился с 15 до 7 пунктов. Но восстановление прогнозов спроса и планов выпуска толкнуло вверх и планы найма — до 22 пунктов в августе (абсолютного рекорда, впервые зарегистрированного опросами ИЭП в январе—феврале 2022 года).

На этом фоне инфляционные ожидания российских предприятий разогнались в августе 2023 года до максимума с апреля 2022 года (ЦБ также фиксирует локальные максимумы всплеска инфляционных ожиданий компаний, в том числе промышленных в августе). По оценкам ИЭП, мартовский пик 2022 года «пока не превзойден».

Артем Чугунов