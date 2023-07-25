Дарье Треповой предъявили окончательное обвинение по делу о теракте в Петербурге

Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой, фигурантке дела о теракте в кафе на Университетской набережной в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом во вторник, 25 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Александра Бастрыкина.

Девушке вменяют три статьи: совершение террористического акта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконный оборот взрывных устройств (ч.4 ст. 222.1 УК РФ), а также подделку документов (ст. 327 УК РФ). Господин Бастрыкин заявил изданию, что в ходе расследование была якобы установлена причастность находившихся на территории Украины лиц к теракту в кафе. По его словам, «исполнительницу преступления Трепову завербовали через соцсети».

Дарья Трепова была арестована 4 апреля. 2 апреля в результате взрыва на творческой встрече в кафе Санкт-Петербурга погиб военкор Владлен Татарский. По данным следствия, Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», принесла в кафе «Стрит фуд бар №1» на Университетской набережной статуэтку, в которой находились взрывчатые вещества. Бюст она передала военкору Татарскому, он погиб на месте после взрыва.

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