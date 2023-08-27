Старовойт сообщил о поврежденных окнах многоэтажки в Курске после попадания БПЛА

В многоквартирном доме в Курске, в который ночью врезался беспилотник, повреждено остекление семи балконов. Также выбиты оконные стекла на верхних этажах, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он подтвердил, что из жильцов никто не пострадал.

«Обязательно окажем всю необходимую помощь в устранении повреждений»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале. Пострадавшее от взрывной волны остекление корпуса инженерного факультета Курского государственного аграрного университета им. И. И. Иванова уже восстанавливается, сообщил губернатор.

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Мария Федотова