Глава Курской области сообщил о попадании дрона в многоквартирный дом в Курске

Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске на улице Карла Маркса. На нескольких этажах выбиты стекла в окнах. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

«По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса»,— написал господин Старовойт в Telegram-канале.

Накануне в Минобороны России сообщали, что в ночь на 27 августа Украина пыталась атаковать объекты на территории России. Системы ПВО сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями.