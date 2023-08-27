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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 550-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 27 августа

Румыния в течение двух месяцев удвоит объемы транзита украинского зерна через свою территорию, заявил премьер-министр страны. Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске, пострадавших нет. Шесть населенных пунктов Херсонской области были обесточены в результате артиллерийских ударов ВСУ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:17. Румыния в течение двух месяцев удвоит объемы транзита украинского зерна через свою территорию, независимо от действий России — премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью The Financial Times.

8:57. Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске, на нескольких этажах выбиты стекла, также повреждено остекление в корпусе Курского аграрного университета, пострадавших нет — губернатор Курской области Старовойт.

8:53. Шесть населенных пунктов в Новокаховском городском округе Херсонской области были обесточены в результате артиллерийских ударов ВСУ — Telegram-канал администрации округа.

8:50. Воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины рано утром 27 августа, отменена — Reuters.

8:43. В Донецке семь раз сработала система противовоздушной обороны, разрывы были слышны в разных частях города — «РИА Новости».

8:39. В ночь на 27 августа Украина пыталась атаковать объекты на территории России с помощью БПЛА, два аппарата были сбиты силами ПВО над Брянской и Курской областями — Минобороны РФ.

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 549-й

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