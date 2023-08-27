Тюремные снимки произвели впечатление

Дональд Трамп собрал рекордную для предвыборной кампании сумму, это произошло после публикации нашумевшей тюремной фотографии бывшего президента. Как сообщает издание Politico, политик получил более $7 млн пожертвований. При чем только за день, когда он был вынужден приехать в тюрьму в штате Джорджия, ему перечислили свыше $4 млн. Трамп прибыл туда по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, чтобы пройти формальную процедуру ареста. Там его сфотографировали и после внесения залога в $200 тыс. отпустили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni, Reuters Фото: Mario Anzuoni, Reuters

Снимок с нахмурившимся лицом моментально разлетелся по Сети. Сам Трамп опубликовал фото в X (бывшей Twitter), а сын политика запустил продажу мерча с тюремным снимком отца.

Всего против бывшего главы Белого дома возбуждено четыре уголовных дела. И разбирательства только укрепляют позиции Трампа в преддверии выборов, отмечает политолог Ян Веселов:

«В праймериз Республиканской партии это действительно только укрепляет позиции политика, потому что его сторонники и избиратели убеждены, что это охота на ведьм, как он сам это называет.

Даже несмотря на эти уголовные дела, он пока остается очевидным лидером среди однопартийцев, это видно по всем опросам.

Но все равно эти расследования несут определенный риск для позиций политика среди умеренных избирателей и среди тех демократов, которые потенциально могли бы за него проголосовать.

Вместе с тем сами уголовные дела никак не помешают Трампу участвовать в выборах. Особенность американской избирательной юридической системы такова, что ни открытие уголовного дела, ни даже обвинительный приговор не запрещают политику участвовать в выборах. Потенциально Трамп может даже избираться из тюрьмы. В истории США такие примеры уже были.

Так что здесь проблемы чисто репутационного характера, то есть насколько избиратели будут готовы голосовать за Трампа в случае, если он будет обвинен хотя бы по одной уголовной статье. Между тем пока республиканец является очевидным фаворитом праймериз, и с большой вероятностью он станет кандидатом от партии на президентских выборах».

По последним данным социологической компании FiveThirtyEight, Дональд Трамп с большим отрывом опережает своих конкурентов по Республиканской партии: 52% против 15% у его ближайшего оппонента, губернатора Флориды Рона Десантиса.

Первые дебаты кандидатов в президенты в рамках праймериз республиканцев прошли 23 августа. Однако бывший глава Белого дома отказался от участия в них и вместо этого дал интервью бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону.

И это только подогрело интерес избирателей к Трампу, отмечает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:

«Другой кандидат-республиканец, губернатор штата Флорида Рон Десантис, сейчас откатился на далекое второе место. Мы видим, что показатели его популярности составляют 15% при том, что больше половины избирателей-республиканцев поддерживают Дональда Трампа.

То есть пока каждое последующее уголовное обвинение лишь добавляет рейтинг бывшему и, возможно, будущему президенту США.

Поэтому сейчас главная задача Дональда Трампа — капитализировать тот успех, которого он достиг, и продолжить вдохновлять своих сторонников на дальнейшую поддержку. На самом деле гениальный пиар-ход с его фотографией в тюрьме для этого и используется.

Вместе с тем Дональд Трамп всегда избирал тактику нахождения вне мейнстрима. Когда в 2016 году он избирался, то всячески подчеркивал, что не является частью того самого политического истеблишмента, с которым он пришел бороться. Тогда он это доказывал на дебатах, и, в общем-то, громил своих оппонентов, начиная с первой публичной встречи.

Сейчас республиканец уже находится с другой стороны, он выше этого мейнстрима, и поэтому неучастие в дебатах показывает, что для него это не дело его калибра. Часто спрашивали — почему, например, российский президент не участвует в дебатах со своими оппонентами? Потому что это как бы не его поля ягоды. И Дональд Трамп пытается показать здесь то же самое.

Мы видим, что такая тактика имеет успех. Ведь его интервью Такеру Карлсону посмотрели 250 млн человек, невиданная цифра, в то время, как первый дебатов посмотрело 2,5 млн зрителей.

В общем, если республиканцу удастся не превратить историю своих уголовных преследований в какую-то скучную будничность, а удастся продолжать выглядеть жертвой режима, очевидно, "кровавого Джо Байдена", то тогда его ждет успех».

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

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Елена Тюленева