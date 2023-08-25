Зарубежные СМИ: Как Дональд Трамп использует свой формальный арест?

В Сети появилось тюремное фото Дональда Трампа, до него таких снимков никогда не было у президентов США. Бывшему главе государства пришлось пройти процедуру формального ареста: он сдался властям в тюрьме округа Фултон штата Джорджия. Сам Трамп заявил журналистам, что в процессе чувствовал себя некомфортно. Дело связано с предполагаемым вмешательством в президентские выборы в конце 2020-го-начале 2021 года. Тогда политик отказался признать итоги голосования и настаивал, что его победу украли. В итоге его сторонники устроили протестную акцию в Капитолии, которая переросла в массовые беспорядки. О том, как арест Трампа освещали СМИ — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Это была необыкновенная сцена»,— начинает свой подробный репортаж об аресте Трампа The New York Times. Бывший президент США прилетел в Атланту на собственном самолете, его кортеж из черных внедорожников сопровождал десяток полицейских мотоциклов. Национальные телеканалы вели съемку с вертолетов и показывали все в прямом эфире. Столкнулись два мира: бывший главнокомандующий вошел в тюрьму, которая нередко появлялась в рэп-текстах и стала предметом расследования Минюста из-за антисанитарных и небезопасных условий.

Трамп провел там около 20 минут: нужно было соблюсти формальные процедуры — сфотографироваться, сдать отпечатки пальцев и получить идентификационный номер. В публичной базе данных арестованных появилась запись: рост 1,9 м, вес 97,5 кг, волосы светло-рыжеватые.

Бывший президент вышел под залог в $200 тыс., напоследок назвав дело «пародией на правосудие». А незадолго до ареста политик нанял нового адвоката — Стивена Садоу, который в свое время представлял интересы певца Ашера и рэпера Рика Росса.

Едва ли не самая примечательная деталь в этой истории — тюремное фото Трампа, так называемый магшот. Мало того, что оно разлетелось по главным страницам СМИ и в соцсетях, штаб бывшего президента решил превратить картинку в промоматериал, отмечает The Wall Street Journal.

Политик выложил фото в своем профиле в X, бывшем Twitter, и сопроводил ссылкой на сайт предвыборной кампании по сбору денег. Это его первый пост с 8 января 2021 года, когда после беспорядков в Капитолии Трампа забанили. Сын политика тем временем начал продавать мерч с тюремным снимком — изображение бывшего президента красуется на футболках, кружках и постерах.

Как напоминает Reuters, формальный арест Трампа связан только с одним из четырех уголовных дел, которые возбуждены против него. Само оно включает 13 пунктов обвинения, в том числе рэкет, подстрекательство госслужащего к нарушению присяги, подлог и подделка документов.

Вместе с тем все это не просто не повредило политической карьере республиканца, но и укрепило его авторитет, отмечает агентство. Во всяком случае, по опросам он лидирует среди однопартийцев в предвыборной гонке.

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