Исторический портрет в тюремном интерьере

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал уникальный опыт, полученный накануне в штате Джорджия. Он прошел через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы-2020 и был сфотографирован в профиль и анфас для дальнейшего судебного производства. На свободу бывший глава Белого дома вышел после уплаты залога в $200 тыс. (до этого, в рамках других дел, его отпускали под честное слово). Рассказывая об «ужасном опыте» и «неприятных чувствах», господин Трамп попытался по максимуму использовать произошедшее в предвыборных целях. Тем временем соратники экс-президента заявили о намерении сделать его арестантское фото «популярнее Моны Лизы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент США Дональд Трамп намерен по полной использовать в предвыборной кампании уголовное дело против себя

Фото: Reuters Экс-президент США Дональд Трамп намерен по полной использовать в предвыборной кампании уголовное дело против себя

Фото: Reuters

Дональд Трамп продолжает использовать в предвыборных целях все судебные разбирательства со своим участием. «Это был ужасный опыт… Я никогда не слышал выражения mugshot (сленговое обозначение фотографии арестанта.— “Ъ”) — такому меня в Уортонской школе бизнеса не учили»,— заявил он, в частности, в интервью телеканалу Newsmax, назвав произошедшее «печальным днем для страны». «Они настояли на том, чтобы сделать снимок, и я согласился. Никогда раньше не делал тюремное фото… Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого»,— добавил экс-президент в интервью Fox News, обвинив в произошедшем «жуликоватого (президента США.— “Ъ”) Джо Байдена».

А в соцсетях Truth Social и X (ранее известной как Twitter) Дональд Трамп написал: «Фото арестанта, 24 августа 2023 года. Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайся».

К постам была прикреплена фотография, которую Дональду Трампу сделали в тюрьме как обвиняемому по громкому делу — о попытке вмешаться в подведение итогов президентских выборов-2020 в Джорджии. Телеканал CNN выяснил, что на борту, который доставил экс-президента в этот штат, развернулась целая дискуссия о том, каким господину Трампу лучше предстать на портрете. В итоге было решено, что экс-глава Белого дома должен быть крайне серьезным и демонстрировать внутреннюю силу.

Консервативное издание Washington Free Beacon отмечает, что тюремное фото поставило Дональда Трампа в один ряд с такими знаменитостями, как гангстер Аль Капоне и певец Фрэнк Синатра, которых также фотографировали для уголовных дел. Соратники экс-президента, выдвигающегося на выборы-2024, намерены по максимуму растиражировать это фото на майках и других предметах, сделав его «более популярным изображением, чем Мона Лиза». Сын президента Дональд Трамп-младший уже начал продажу сувенирных изделий с тюремной фотографией отца. «Чтобы было ясно, вся прибыль от продажи этой продукции в моем интернет-магазине будет направлена в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которые мы видим перед собой»,— написал он в соцсети Х. «Это снимок, который выиграет выборы в 2024 году»,— прокомментировала фотографию член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Дональд Трамп стал первым экс-главой США, который был сфотографирован в профиль и анфас для возбужденного против него дела.

Ему также «выпала честь» стать первым за 150 лет американским лидером, помещенным под арест и выпущенным под залог (в 1872 году президент Улисс Грант был остановлен полицией за превышение скорости при езде в конной повозке и был отпущен после уплаты $20). «Достижения» господина Трампа вообще уникальны: он проходит обвиняемым по четырем уголовным делам, в рамках которых рассматриваются десятки обвинений. По совокупности ему грозят сотни лет тюрьмы.

Хотя в Нью-Йорке, Флориде и столице страны Вашингтоне Дональду Трампу тоже предъявляли серьезные обвинения, отношение там к нему все-таки было особым. Политик и бизнесмен выходил на свободу без какого-либо залога, да и фото для дела от него не требовали, учитывая публичность экс-президента.

В округе Фултон власти несколько дней намекали на то, что никаких поблажек не будет. «Пока никто мне не скажет иное, мы будем придерживаться наших обычных процедур, так что не важно, какой у вас статус»,— заявил шериф округа Пэт Лабат местному телеканалу WSB-TV.

У входа в зал, где проходили процедуры по делу экс-президента, его с нетерпением ждали около сотни сторонников, а также оппоненты, которые выстроились в ряд у входа в тюрьму. Протестующие как в поддержку, так и против бывшего президента стояли с плакатами вдоль дороги. Некоторые из них оделись в тюремные робы или обернулись американскими флагами, кто-то пел «Боже, благослови Америку».

Сама процедура снятия отпечатков и фотографирования заняла около 20 минут. В ходе процесса задержания господину Трампу был присвоен номер арестанта — P01135809.

Политик был освобожден после внесения залога, который в общей сложности составил $200 тыс. 10% было внесено заранее по договоренностям адвокатов экс-президента с судом.

В общей сложности бывший президент находился в Джорджии около полутора часов. В аэропорту перед отлетом он не стал подробно комментировать уголовное дело (возможно, из-за ограничений, наложенных судом), а лишь заявил журналистам, что «не сделал ничего плохого». Само же дело против него бывший глава Белого дома назвал «пародией на правосудие».

Дата суда, предложенная окружным прокурором,— 23 октября. Однако CNN называет ее слишком «амбициозной». Со ссылкой на адвокатов экс-президента телеканал сообщает, что они будут добиваться назначения более поздней даты.

Ситуация с судебными преследованиями, как и прежде, пока не особо мешает Дональду Трампу вести свою избирательную кампанию.

Его популярность среди республиканцев с начала апреля держится на уровне 50% и выше. В то же время ближайший конкурент господина Трампа губернатор Флориды Рон Десантис потерял серьезную часть своего электората (с 43% в феврале до 15%). Более того, его догоняет амбициозный бизнесмен Вивек Рамасвами, который на этой неделе успешно выступил на дебатах республиканцев.

Екатерина Мур, Вашингтон