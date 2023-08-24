Восьмеро без одного

Телеканал Fox News провел первые дебаты претендентов на участие в президентских выборах-2024 от Республиканской партии США. Главный претендент на номинацию Дональд Трамп мероприятие решил пропустить и вместо этого дал интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону. Однако те, кто предпочел дебаты выступлению господина Трампа, не пожалели. Настоящей звездой там стал бизнесмен Вивек Рамасвами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дебаты кандидатов в президенты США от Республиканской партии

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Дебаты кандидатов в президенты США от Республиканской партии

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Стартовый барьер

В среду в городе Милуоки, штат Висконсин, прошли первые дебаты восьми претендентов на президентскую номинацию от Республиканской партии.

Не все те, кто изначально заявился на выборы, смогли пройти жесткий отбор Республиканской партии для участия в дебатах. Изначально кандидатов было восемнадцать, но Республиканский национальный комитет (RNC) установил для претендентов исторически высокий порог квалификации, сообщил Politico.

Дабы избежать хаоса в ходе первых дебатов и сделать их «управляемыми», RNC потребовал предоставить данные о многочисленных донорах из не менее чем 20 штатов. Кроме того, кандидат должен был получить поддержку как минимум в трех опросах общественного мнения на уровне 1%. Причем два из них должны были быть на национальном уровне.

Для кандидатов с известными именами достижение этих целей не составило труда: бывший президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред при ООН Никки Хейли, сенатор Тим Скотт, бывший вице-президент Майк Пенс и бизнесмен Вивек Рамасвами требованиям соответствовали.

В преддверии дебатов, по данным консервативного Rasmussen Reports, Дональд Трамп получал порядка 50% голосов среди республиканских кандидатов. Второе и третье места были за Вивеком Рамасвами и губернатором Роном Десантисом — 11% и 10% соответственно.

С пожертвованиями у этих кандидатов тоже все было в порядке. У Дональда Трампа — $35 млн за второй квартал 2023 года и $19 млн за первый. Такой же итог во втором квартале у губернатора Флориды. Что касается Вивека Рамасвами, то он сам финансирует свою кампанию, его бизнес оценивается в $630 млн.

Однако для других кандидатов эти требования были слишком высокими. Особенно это касалось тех, у кого слабая поддержка на национальном уровне. Дуг Бергам, которого мало кто знал за пределами его родного штата Северная Дакота, потратил значительную часть своего собственного состояния на раздачу подарочных карт на $20 за каждое пожертвование в размере $1.

Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон — еще один кандидат, который смог успешно пройти квалификацию,— тоже платил по $20 студентам и за каждого члена семьи, друга или знакомого, которых они смогли бы убедить сделать пожертвование ему в размере $1. В результате всех этих стараний, несмотря на серьезную травму ноги, полученную накануне, господин Бергам решил все-таки отстоять два часа на сцене вместе с другими кандидатами. Не пропадать же инвестициям зря.

Своя повестка

Что касается уже определившегося лидера гонки Дональда Трампа, он, как и ожидалось, не стал участвовать в дебатах. Вместо этого в то же время вышло его эксклюзивное интервью с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном на платформе соцсети Х.

По мнению The New York Times, решение господина Трампа записать интервью в то время, когда его соперники будут бороться за голоса избирателей в ходе дебатов, было «ударом в лицо Республиканской национальной комиссии, чье руководство старалось его убедить принять участие».

Возможно, Дональд Трамп, ко всему прочему, не хотел приезжать в Висконсин и по другой причине — дискуссия состоялась в преддверии непростого судебного заседания по очередному делу против него в штате Джорджия.

Адвокаты экс-президента договорились, что того временно поместят под арест и сразу же выпустят под залог в $200 тыс. Но если бы Дональд Трамп уж слишком нагнетал обстановку в ходе дебатов, судья мог бы и передумать.

Впрочем, многие комментаторы все же сходились во мнении: основная причина в том, что Дональд Трамп своим отсутствием пытается отсеять главных конкурентов чужими руками, а еще считает, что номинация у него и так в кармане, поэтому не хочет лишний раз напрягаться.

К слову, в интервью телеканалу BBC в среду в преддверии республиканских дебатов старший советник господина Трампа Джейсон Миллер заявил, что не всех республиканцев в команде экс-президента воспринимают как конкурентов. Например, бизнесмен Вивек Рамасвами наряду с сенатором Тимом Скоттом — это те кандидаты, к которым в кампании Трампа внимательно присматриваются, заявил он. Что касается Рона Десантиса, то он, по утверждению функционера, вряд ли может представлять хоть какую-то угрозу и, скорее всего, будет сражен оппонентами.

С позиции бизнеса

Тем временем на дебатах в основном атаковали Вивека Рамасвами. Господин Рамасвами, который поначалу воспринимался политстратегами как аутсайдер, за несколько прошедших недель стал, пожалуй, главным открытием гонки, многократно увеличив свою поддержку.

С самого начала дебатов он фактически противопоставил себя всем присутствовавшим (и в результате спровоцировал атаки конкурентов, которые, правда, отражал с улыбкой). «Вопрос, который сегодня у всех на уме: "Какого черта этот худой парень здесь делает?" Я вам скажу так — я не политик... Я предприниматель. Мои родители приехали в эту страну без денег 40 лет назад. Я основал многомиллиардные компании... И я искренне обеспокоен тем, что эта американская мечта не будет существовать для наших двух сыновей и их поколения, если мы что-нибудь не предпримем»,— заявил он. А потом добавил, что с такой задачей вряд ли справятся его конкуренты-политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вивек Рамасвами (в центре) общается с журналистами после дебатов

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Вивек Рамасвами (в центре) общается с журналистами после дебатов

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«Если у вас сломалась машина, вы не передаете ключи людям, которые снова ее сломают, вы передаете ключи новому поколению, которое действительно решит проблему. Вот почему я участвую в этой гонке, и мы только начали»,— подчеркнул он.

В этот вечер 38-летний бизнесмен раздражал буквально всех оппонентов. Крис Кристи заявил: у него создалось ощущение, что он разговаривает с ботом Chat-GPT (такой была реакция на слова господина Рамасвами, что «изменение климата — это обман»). Бывший постпред при ООН Никки Хейли сорвалась на крик, когда господин Рамасвами единственный поднял руку после вопроса, кто не собирается увеличивать финансирование Украины (в это время рука губернатора Флориды то поднималась, то опускалась).

Украинский вопрос

К слову, тема Украины оказалась даже острее вопроса, что делать с обвинениями в адрес Дональда Трампа. По этому вопросу было относительное единство — конституция прежде всего, но превращать Минюст в оружие недопустимо. В этом сходились все участники дискуссии. И даже Майк Пенс, который сертифицировал итоги выборов после победы Джо Байдена и находится в конфликте с Дональдом Трампом из-за этого, заявил: если он станет президентом, то, возможно, рассмотрит вопрос помилования своего бывшего руководителя.

Что же касается Украины, то мнения разделились. Кто-то говорил, что нужно поддерживать столько, сколько нужно. Кто-то — что нужно, но деньги должны быть подотчетны.

И лишь господин Рамасвами безапелляционно заявил: «Украина не является приоритетом для Соединенных Штатов Америки… Те же люди, которые втянули нас в войну в Ираке, те же люди, которые втянули нас в войну во Вьетнаме… Вы не можете закончить еще одной войной, которую невозможно выиграть…. Нам было бы лучше использовать ресурсы здесь, дома, для защиты наших собственных границ, защиты родины»,— настаивал бизнесмен.

Госпожа Хейли в ответ перебивала ведущего и бизнесмена, парируя: «Сразу видно, что у вас нет опыта во внешней политике». Украина — «первая линия защиты от Китая», утверждала она.

Никки Хейли поддержал и Майк Пенс, который заявил, что главная задача США — бороться с коммунистической идеологией. 38-летний бизнесмен в ответ предложил перестать жить прошлым и свериться с календарем. «Настоящая угроза, с которой мы сталкиваемся сегодня,— это коммунистический Китай, и мы все дальше загоняем Россию в объятия Китая. Военный альянс России и Китая — это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся. И ни одна партия об этом не говорит»,— заявил он.

После к дискуссии подключился Крис Кристи, который начал рассказывать про «тысячи украденных украинских детей». В итоге, когда дошло дело до ответа Рона Десантиса про Украину, силы у выступающих закончились. И он спокойно ответил, почему когда-то назвал конфликт на Украине «территориальным диспутом». «Главная обязанность — защищать нашу страну и ее народ… Вы посылаете все эти деньги, но вы не делаете того, что нужно сделать для защиты нашей собственной границы… Поэтому я не собираюсь отправлять войска на Украину, но собираюсь отправить их к нашей южной границе»,— отметил Рон Десантис, имея в виду миграционный кризис на границе с Мексикой.

В общем, в ходе дебатов у Вивека Рамасвами были комментарии по любым темам, он изрядно вымотал конкурентов, которые притихли к концу дискуссии, что сыграло на руку Рону Десантису. Губернатор спокойно отвечал на вопросы ведущей и вполне был доволен тем, что молодой коллега взял огонь на себя. В итоге, комментируя один из последних вопросов о том, нужно ли ограничивать возраст президента, Майк Пенс вздохнул: «Нам не нужен слишком пожилой президент, но нам не нужен и слишком молодой президент».

Екатерина Мур, Вашингтон