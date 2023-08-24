Игра в слова

Казалось бы, потребители уже должны привыкнуть к изменениям правил игры на самых разных рынках в последние полтора года, но все равно легко поддаются панике. Так, в Telegram-канале Binance Russian 23 августа активно и с беспокойством обсуждали пропажу карт банка «Тинькофф» из доступных способов перевода средств на p2p-платформе одноименной криптовалютной биржи. Впрочем, недоразумение быстро разрешилось — выяснилось, что опция сохранилась, но теперь под названием «Местная карта (желтая)».

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Многочисленные эвфемизмы — тоже один из важных элементов изменения правил. Например, Сбербанк на Binance именовался просто «российский банк». Сокращенно — росбанк, не путать с реальным Росбанком. Карты последнего называются уже «Местная карта (зеленая)».

Осторожность биржи (как и других западных поставщиков и провайдеров услуг, продолжающих так или иначе работать с российским рынком) не выглядит перестраховкой — с мая Binance проверяют на предмет помощи в обходе санкций против России. На этой неделе в The Wall Street Journal вышла статья, в которой утверждается, что Binance проводит «значительные объемы торгов в рублях». В самой бирже в ответ на это просто подчеркнули, что «не имеют никаких отношений ни с какими банками, ни в РФ, ни в других странах».

Казалось бы, потребители уже должны привыкнуть к изменениям правил игры на самых разных рынках в последние полтора года, но все равно легко поддаются панике.

Гораздо больше вопросов, впрочем, вызывает не позиция Binance (в конце концов, российских клиентов, покупателей и партнеров пытаются сохранить многие бизнесы даже в недружественных странах), а обратная ситуация с отечественным бизнесом, например крупнейшей системой денежных переводов «Золотая корона».

Последняя в марте полностью отказалась принимать пополнения для переводов с карт попавших под санкции банков РФ. Объяснение было на удивление честным: «риск нарушения санкционного режима». Среди российских игроков в таком сейчас готовы признаваться немногие, тем более что о каких-либо претензиях со стороны иностранных регуляторов именно к «Золотой короне» официально не сообщалось. При этом многие зарубежные партнеры крупнейших российских банков в СНГ, а именно на них приходится основная часть переводов как трудовых мигрантов, так и релоцировавшихся россиян, сохранили отношения в том числе с попавшими под санкции игроками.

Сохранить и даже развивать бизнес с Россией стремятся не только участники финансового рынка. Так, итальянские Benetton, Calzedonia и Terranova, немецкий New Yorker, датский Ecco и т. д. за последний год могли расширить сети в стране (точно оценить это сложно, поскольку статистику они, по понятным причинам, не раскрывают — см. “Ъ” от 21 июня). И это только те, кто не стал играть в слова, меняя названия.