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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесут законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

В Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому уклонистов можно будет лишать приобретенного гражданства. Документ подготовил зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ). Законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента на следующей неделе.

Поводом для лишения приобретенного гражданства станет непостановка на воинский учет в установленный российским законодательством срок, сообщал господин Матвеев 1 августа. Это, а также уклонение от воинской обязанности, согласно законопроекту, станет основанием для лишения российского гражданства и депортации.

Иностранец, получивший российское гражданство, принимает присягу, получает паспорт гражданина РФ и в двухнедельный срок после этого обязан прибыть в военный комиссариат по месту жительства или регистрации, чтобы стать на воинский учет.

Сейчас приобретенного в России гражданства можно лишиться за дискредитацию вооруженных сил РФ и совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.

Какие последствия вызвало предложение лишать россиян гражданства по рождению, читайте в публикации «Ъ» «У сенатских собственная гордость».

Мария Федотова

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