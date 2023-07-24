У сенатских собственная гордость

Законодательная инициатива четырех сенаторов от Крыма, Севастополя и Луганской народной республики (ЛНР), предложивших уравнять россиян «по рождению» и «по вхождению» с точки зрения прекращения их гражданства, стремительно рассыпается. Сразу после резкой критики со стороны главы профильного комитета Совета федерации Андрея Клишаса трое из них отозвали подписи под скандальным законопроектом. Впрочем, его основной автор делать это пока не намерен. Парламентарии не согласовали документ с руководством, поэтому получили окрик, полагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Законопроект был внесен в минувшую пятницу сенаторами Сергеем Цековым (представляет Крым), Екатериной Алтабаевой и Сергеем Колбиным (оба — Севастополь), а также Ольгой Бас (ЛНР). Он предусматривает внесение изменений в новую редакцию закона «О гражданстве», которая вступит в силу 26 октября.

В ее преамбулу, дублирующую положение ст. 6 Конституции РФ (гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его), авторы решили внести дополнение: «…за исключением случаев его прекращения в порядке, установленном настоящим законом». А из глав, регламентирующих основания для прекращения гражданства вследствие совершения преступлений и действий, создающих угрозу национальной безопасности, предложено исключить оговорку, которая распространяет эту норму только на натурализованных россиян — тех, кто получил паспорт РФ по федеральному конституционному закону (это жители новых регионов, включая Крым и Севастополь), по международному договору или в результате приема в гражданство.

Иными словами, сенаторы предложили отбирать за вышеупомянутые нарушения любое гражданство, в том числе и приобретенное «по рождению», а не только «по вхождению».

Это «позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно-правового статуса всех субъектов РФ», говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, принятый в апреле парламентом президентский закон «О гражданстве» расширил список уголовных составов, влекущих его прекращение. Кроме преступлений террористической и экстремистской направленности к ним отнесены преступления против половой неприкосновенности, незаконный оборот оружия и наркотиков, государственная измена, шпионаж, дискредитация армии, повреждение воинских захоронений, посягательство на жизнь правоохранителя и другие тяжкие и особо тяжкие деяния.

Новелла еще весной вызвала бурное обсуждение в Совете федерации. Тогда Сергей Цеков возмущался, что норма будет действовать в отношении жителей Крыма, но не коснется россиян из «старых» регионов: «Какие преступления ни совершаешь, ты все равно останешься гражданином». В ответ глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас разъяснял, что совершение ряда преступлений рассматривается как нарушение присяги, которую дают натурализованные россияне, и что этот механизм уже давно предусмотрен действующим законом, а сейчас речь идет лишь о его уточнении с учетом современных реалий. Но господина Цекова этот ответ не устроил. «Здесь нет равенства»,— настаивал сенатор.

В пятницу Андрей Клишас резко отреагировал на идею коллег отбирать гражданство «по рождению», посоветовав им читать Основной закон.

«Если федеральный политик, в том числе сенатор, вносит закон, который противоречит Конституции, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность»,— заявил глава профильного комитета.

И уже на следующий день Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга Бас отозвали свои подписи под законопроектом, причем сделали это, судя по думской базе, синхронно — в течение получаса. С чем связано внезапное изменение позиции, неясно: госпожа Алтабаева не ответила на звонки “Ъ”, оперативно связаться с сенаторами Колбиным и Бас “Ъ” не удалось.

В то же время Сергей Цеков отзывать свою инициативу не собирается.

Он заявил “Ъ”, что считает возможное прекращение гражданства жителей присоединенных прошлой осенью регионов оправданной временной мерой, поскольку там складывается «непростая ситуация», но не понимает, почему в их число попал Крым, который уже почти десять лет пребывает в составе России. «Мажется все одной краской»,— посетовал сенатор. Он привел в пример россиян из «Русского добровольческого корпуса», воюющих за Украину, отобрать паспорта у которых по нынешнему закону невозможно — «правильно будет всех уравнять». Почему коллеги Алтабаева, Колбин и Бас отозвали свои подписи, господин Цеков сказать затруднился, но заверил “Ъ”, что к нему с подобным требованием никто не обращался.

Желая выглядеть «большими патриотами, чем президент», сенаторы решили «хайпануть», но не просчитали последствий, полагает политолог Константин Калачев: «Когда бывшие граждане Украины начинают учить других, как надо правильно любить родину, это уже перебор. Хочется доказать свой патриотизм — тогда живи по правилам. А правила говорят, что подобные инициативы надо согласовывать и не лезть с ними через головы руководства».

Андрей Прах