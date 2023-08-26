В ЕГЭ по истории включили задания, связанные с военной операцией

В единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в 2024 году вошли задания, связанные с военной операцией на Украине и присоединенными к РФ регионами. Проект демонстрационного варианта экзамена опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений.

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В частности, в задании №5 нужно установить соответствие между событиями и их участниками. В числе событий приводится военная операция на Украине, в числе участников — командир артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Ольга Качура, погибшая в 2022 году под артобстрелом. В задании №2 нужно расположить в хронологическом порядке исторические события, в числе которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

С этого учебного года поступят новые учебники по истории для школьников 10–11-х классов, в которые тоже войдут разделы о военной операции на Украине. Новый единый учебник по истории для 5–9-х классов планируется подготовить к 2024 году. Кроме того, с 1 сентября станет обязательным изучение истории в российских вузах, на нее должны будут отводить не менее 144 часов. Для вузов также разработают учебник истории с разделом о военной операции.

Лаура Кеффер