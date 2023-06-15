Кравцов: новый единый ученик по истории для 5-9 классов будет готов в следующем году

Работа над учебником по истории для школьников 5-9 классов будет закончена в следующем году. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Сейчас готовится учебник по истории для основной школы»,— сказал господин Кравцов в интервью «Известиям». Он добавил, что его разработка закончится в течение следующего года.

В 2022 году власти сообщили о планах разработать новые учебники по истории для школьников с разделами о военной операции России на Украине. С 1 сентября 2023-го в школы поступят учебники для школьников 10-11 классов.

Олеся Павленко