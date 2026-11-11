Россия запретила въезд французским журналистам Полю Гого и Ариан Шиман

Кроме журналистов, ограничения также коснулись французских депутатов Артура Делапорта и Саши Улье. По словам госпожи Захаровой, все четверо участвовали в травле Ксении Федоровой и открыто добивались ее высылки из Франции. «То есть они были теми людьми, которые этому не просто содействовали, а конкретно всем этим занимались», — подчеркнула дипломат.