Россия запретила въезд французским журналистам Полю Гого и Ариан Шиман
Российские власти запретили въезд французским журналистам Полю Гого и Ариан Шиман в ответ на выдворение из Франции российской журналистки Ксении Федоровой, бывшего руководителя бюро RT France. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Кроме журналистов, ограничения также коснулись французских депутатов Артура Делапорта и Саши Улье. По словам госпожи Захаровой, все четверо участвовали в травле Ксении Федоровой и открыто добивались ее высылки из Франции. «То есть они были теми людьми, которые этому не просто содействовали, а конкретно всем этим занимались», — подчеркнула дипломат.
Российская сторона подчеркнула, что введенные меры являются ответом на враждебные действия в отношении России и ее граждан.
Госпоже Федоровой в июле предписала покинуть Францию префектура парижской полиции, обвинив ее в распространении дезинформации и нанесении ущерба основополагающим интересам государства. Российский МИД назвал выдворение актом расправы над строптивым журналистом.