Минобрнауки разработает для вузов учебник истории с разделом о военной операции

Минобрнауки РФ разработает для непрофильных специальностей в вузах учебник истории с разделом о военной операции на Украине, сообщил ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский. По его словам, учебник подготовят в течение следующего учебного года.

Он рассказал, что уже утверждена концепция содержания этого курса, и оно «доходит до наших дней». «Самое главное, что мы прямо вот сейчас устанавливаем требования к минимуму знаний, то есть содержанию этого курса»,— сказал господин Могилевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

С 1 сентября изучение истории в российских вузах станет обязательным, на нее должны будут отводить не менее 144 часов. С этого учебного года также поступят новые учебники для школьников 10–11-х классов, в которые тоже войдут разделы о военной операции на Украине. Новый единый учебник по истории для 5–9-х классов планируется подготовить к 2024 году.

Лаура Кеффер