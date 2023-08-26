В Херсонской области восстановили электричество после прорыва Каховской ГЭС

Завершены восстановительные работы в части энергетики в населенных пунктах трех районов, подтопленных после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«В зоне ЧС восстановительные работы в части энергетики завершены. Электроснабжение населенных пунктов всех 3 пострадавших районов восстановлено. Теперь все силы на подготовку объектов к зиме»,— написал господин Алексеенко в Telegram.

От подтопления сильнее всего пострадали Новокаховский городской округ, а также Алешкинский и Голопристанский муниципальные округа.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. Левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. Москва и Киев обвинили друг друга в подрыве ГЭС. С российской стороны сообщалось о 57 погибших.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер