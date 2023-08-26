В Петербург доставили более 500 тыс. доз вакцин против гриппа

Накануне, 25 августа, на петербургскую фармацевтическую базу доставили более 400 тыс. доз вакцина от гриппа «Совигрипп» и свыше 135 тыс. доз вакцины «Ультрикс квадри». Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

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«На следующей неделе вакцину доставят в поликлиники, и все желающие смогут привиться от гриппа. Также начнут работу мобильные прививочные пункты»,— уточнили в комздраве.

При этом федеральные поставки вакцины от гриппа, как отметили в комитете, продолжатся и на следующей неделе.

Напомним, первую в этом сезоне партию вакцины от гриппа для детей привезли в Петербург в середине августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в текущем году вакцинацией против гриппа в Петербурге, по планам Смольного, должны быть охвачены 3,2 млн человек, в том числе 500 тыс. детей и 12 тыс. беременных женщин.

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