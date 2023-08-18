В Петербурге планируют привить от гриппа 3,2 млн человек

В текущем году вакцинацией против гриппа в Санкт-Петербурге должны быть охвачены 3,2 млн человек, в том числе 500 тыс. детей и 12 тыс. беременных женщин. Такие цифры назвали в Смольном по итогам совещания с участием вице-губернатора Олега Эргашева.
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Особое внимание в этом вопросе петербургские власти, как всегда, пообещали уделить иммунизации граждан из групп риска — пожилых людей, медицинских работников и педагогов, а также петербуржцев, которые страдают хроническими заболеваниями.
Прививочная кампания стартует 28 августа и продлится до декабря 2023 года, уточнили в администрации Петербурга.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что В Петербург привезли первую партию вакцины от гриппа для детей.