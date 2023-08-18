В Петербурге планируют привить от гриппа 3,2 млн человек

В текущем году вакцинацией против гриппа в Санкт-Петербурге должны быть охвачены 3,2 млн человек, в том числе 500 тыс. детей и 12 тыс. беременных женщин. Такие цифры назвали в Смольном по итогам совещания с участием вице-губернатора Олега Эргашева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Особое внимание в этом вопросе петербургские власти, как всегда, пообещали уделить иммунизации граждан из групп риска — пожилых людей, медицинских работников и педагогов, а также петербуржцев, которые страдают хроническими заболеваниями.

Прививочная кампания стартует 28 августа и продлится до декабря 2023 года, уточнили в администрации Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что В Петербург привезли первую партию вакцины от гриппа для детей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте