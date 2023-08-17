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В Петербург привезли первую партию вакцины от гриппа для детей

Первая в этом сезоне партия вакцины от гриппа «Ультрикс квадри» поступила на фармбазу в Санкт-Петербурге, сообщили 17 августа в городском комитете по здравоохранению.

Первая партия насчитывает 75 600 доз. Она будет использоваться для вакцинации детей. Поставку в рамках Национального календаря прививок оплатили за счет федерального бюджета.

Прививочная кампания в городе начнется 28 августа 2023 года. В ближайшее время ожидается поставка вакцины для взрослых.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поставки препаратов для антиретровирусной терапии, которую используют ВИЧ-положительные пациенты, идут в неполном объеме. Комздрав заявил о риске дефицита лекарств.

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