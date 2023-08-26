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Поминутная тарификация в зоне платной парковки в Петербурге заработает с сентября

С 1 сентября в зоне платной парковки в Санкт-Петербурге заработает поминутная тарификация, а до конца года расширится список льготных категорий, которые могут бесплатно парковаться в платной зоне. Об этом в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, в число льготников войдут, в частности, многодетные семьи, у которых четверо и более детей — они смогут получать два бесплатных парковочных разрешения. Кроме этого, бесплатно парковаться в платной зоне будет позволено Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям труда и другим категориям граждан, которые имеют государственные награды.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что льготу на платную парковку в Петербурге также пообещали участникам боевых действий на территории Украины.

Помимо этого, сообщалось, что прием заявок на получение парковочного разрешения от жителей Васильевского острова начнется 1 сентября.

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