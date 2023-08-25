Участникам СВО пообещали льготу на платную парковку

Правительство Санкт-Петербурга расширит список льготников, которые могут не оплачивать парковку в платной зоне, заявил вице-премьер Петербурга Кирилл Поляков в ходе прямой линии 24 августа. Соответствующие документы сейчас проходят согласование.

По его словам, право на льготу получат Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Труда и еще ряд категорий, награжденных определенными государственными наградами. «В том числе в рамках специальной военной операции, которые также будут иметь право на льготное парковочное разрешение в границах платной парковочной зоны в Санкт-Петербурге»,— заявил господин Поляков.

По словам вице-губернатора, мера поддержки будет согласована до конца 2023 года. В настоящее время не платить за парковку в платной зоне могут ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, члены многодетных семей и владельцы электрокаров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге к сентябрю планируют ввести поминутную оплату парковки.

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