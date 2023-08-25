Прием заявок на получение парковочного разрешения на Васильевском острове начнется 1 сентября

С 1 сентября в Санкт-Петербурге начинается прием заявок на получение парковочного разрешения для жителей Василеостровского района. Заявку можно подать через любой МФЦ или региональный портал Госуслуг, пояснили в комитете по транспорту Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В комтрансе напомнили, что получить разрешение может не только собственник жилого помещения или доли в нем, но и любой зарегистрированный по адресу, находящемуся в пределах зоны платной парковки. На одну квартиру предусмотрено не более двух парковочных разрешений, в случае с коммунальной квартирой — не более одного на одну квитанцию о квартплате.

Парковочное разрешение будет действовать в течение года или трех — в зависимости от оплаты. Стоимость годового — 1800 рублей, двухгодичного — 3600 руб. и трехлетнего — 5400 рублей соответственно.

Напомним, платная парковка на Васильевском острове в Петербурге начнет работать с 1 ноября. Машиноместа создадут по 135 адресам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга намерены расширить список льготников, которые могут не оплачивать парковку в платной зоне. В частности, в их число предложили включить участников боевых действий на Украине.

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