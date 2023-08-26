Agritel прогнозирует, что Россия будет доминировать на рынке зерна

Россия продолжит доминировать на рынке зерна в 2023–2024 годах, несмотря на «неопределенность, влияющую на безопасность судоходства» в Черном море. Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на данные Agritel (Argos Media).

«Российское доминирование будет продолжаться, и это необходимо в условиях нестабильного глобального баланса»,— заявил главный аналитик сельскохозяйственных рынков Agritel Александр Мари на пресс-конференции в Париже 24 августа.

По прогнозу Минсельхоза США, мировые поставки пшеницы в 2023–2024 годах снизятся на 3 млн тонн, до 793 млн тонн, из-за снижения производства в Канаде и Европе. В этом контексте Россия укрепляет позицию ведущего мирового экспортера с «экспортной мощностью 49 млн тонн пшеницы», убеждены в Agritel. Доля России в мировой торговле составляет 23% при объеме производства 87,5 млн тонн, что «значительно выше среднего показателя за последние пять лет», уточнили в компании.

«На Черноморский регион, от России до Болгарии, через Украину и Румынию приходится 40% экспорта пшеницы в мире. Сегодня 30% экспортных мощностей Черного моря простаивают (порты Одессы, Николаева, Бердянска и Мариуполя), а 54% находятся под угрозой из-за эскалации напряженности»,— уточнил господин Мари.

По данным Le Figaro, обстрелы угрожают украинским портам Рени и Измаил на реке Дунай, а также российским портам Ростова-на-Дону (в Азовском море) и Новороссийска (в Керченском проливе). По словам Александра Мари, в последние годы Россия «утвердилась на международном рынке благодаря регулярности своего производства и качеству пшеницы, продаваемой недорого, одновременно улучшая свои возможности поставок». Самым большим риском для поставок он назвал безопасность на море.

С 18 июля Россия вышла из зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. 16 августа первое судно из Одессы воспользовалось открытым Украиной зерновым коридором. Российские власти тоже изучают альтернативы зерновой сделке. Анкара хочет уговорить Москву на ее реанимацию, предложения по этому вопросу также готовит ООН.

Подробности — в публикации «Ъ» «Турция зовет всех к столу».

Лаура Кеффер