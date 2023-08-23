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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: Турция и ООН готовят новые предложения для РФ по зерновой сделке

Турция и ООН разрабатывают предложения для России по возобновлению зерновой сделки, рассказал «РИА Новости» источник, участвующий в переговорном процессе. Сейчас между сторонами продолжаются консультации по возможному возобновлению черноморской зерновой инициативы.

«Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются. Но пока не все идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами. Обсуждения идут»,— рассказал собеседник агентства. На какой стадии идут переговоры, не уточняется.

Накануне, 22 августа, в обращении к участникам делового форума БРИКС Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке при выполнении обязательств перед российской стороной. По словам российского президента, ни одно из условий соглашения, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было.

С 18 июля Россия прекратила участие в зерновой сделке, которая предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. США обещали, что помогут с экспортом продовольствия из РФ, если она вернется к зерновой сделке. При этом США и Евросоюз при участии Румынии и Молдавии хотят проложить альтернативные маршруты вывоза зерновых.

О попытках Турции найти альтернативу зерновой сделке — в материале «Ъ» «Злаков не хватает».

Александр Кислов

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