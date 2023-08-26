Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Швеции не планируют запрещать акции с сожжением религиозных книг

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти Швеции не собираются вводить запрет на сожжение религиозных книг. По его словам, для этого потребуется внести поправки в конституцию страны.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я с большим уважением отношусь к тому, что Дания делает прямо сейчас. Поступать точно так же, как в Дании, по всей вероятности, потребовало бы внесения поправок в конституцию, поэтому для Швеции это не самый подходящий путь»,— сказал господин Кристерссон, его слова приводит SVT.

Вчера, 25 августа, министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард сообщил о работе над законопроектом, который запретит осквернение религиозных текстов в публичных местах. Нарушение закона будет наказываться штрафами или тюремным заключением до двух лет.

Работа над законопроектом началась после серии акций с сожжением Корана и связанных с ними протестов. В МИД Дании заявляли, что масштаб протестов достиг уровня, при котором страна обвиняется в оскорблении различных культур и религий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беженец в Стокгольме зажег весь исламский мир».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...