Власти Швеции не планируют запрещать акции с сожжением религиозных книг

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти Швеции не собираются вводить запрет на сожжение религиозных книг. По его словам, для этого потребуется внести поправки в конституцию страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я с большим уважением отношусь к тому, что Дания делает прямо сейчас. Поступать точно так же, как в Дании, по всей вероятности, потребовало бы внесения поправок в конституцию, поэтому для Швеции это не самый подходящий путь»,— сказал господин Кристерссон, его слова приводит SVT.

Вчера, 25 августа, министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард сообщил о работе над законопроектом, который запретит осквернение религиозных текстов в публичных местах. Нарушение закона будет наказываться штрафами или тюремным заключением до двух лет.

Работа над законопроектом началась после серии акций с сожжением Корана и связанных с ними протестов. В МИД Дании заявляли, что масштаб протестов достиг уровня, при котором страна обвиняется в оскорблении различных культур и религий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беженец в Стокгольме зажег весь исламский мир».

Олеся Павленко