Беженец в Стокгольме зажег весь исламский мир

Ирак грозит разорвать дипломатические отношения со Швецией, если власти этой страны еще раз дадут добро на осквернение Корана. Шведский посол уже выслан из Багдада, остальных дипломатов по соображениям безопасности Стокгольм вернул домой сам. Это произошло на фоне непрекращающихся протестов у здания дипмиссии Швеции в иракской столице. Возмущение иракцев разделяют по всему мусульманскому миру, правда, на крайние меры пока не идут, хотя лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла уже призвал всех остальных последовать примеру властей Ирака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разрешение проводить акции, какую провел Сальван Мамика, угрожают отношениям Швеции с мусульманскими странами

Фото: Oscar Olsson / TT / AP Разрешение проводить акции, какую провел Сальван Мамика, угрожают отношениям Швеции с мусульманскими странами

Фото: Oscar Olsson / TT / AP

МИД Швеции временно перевел в Стокгольм работу своего посольства в Ираке по соображениям безопасности. Это произошло на фоне непрекращающихся протестов у здания шведской дипмиссии в Багдаде. В четверг сотни иракцев предприняли попытку штурма посольства и в итоге подожгли его. Никто из сотрудников не пострадал, но в Стокгольме решили не рисковать. Тем более что протесты продолжились и в пятницу.

Кроме того, накануне правительство Ирака попросило шведского посла покинуть Багдад и само отозвало своего временного поверенного в Швеции. Такая мера, согласно заявлению премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, принята «в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства сжигать Священный Коран и высказывать оскорбления в адрес исламских святынь, а также в ответ на сожжение государственного флага Ирака». Впрочем, иракцы требуют от своих властей еще более жестких мер, в том числе прекращения всех форм сотрудничества со Швецией. Пока Багдад только приостановил действие лицензии шведского телекоммуникационного гиганта Ericsson Telecom.

Поводом для дипломатического конфликта, а также возмущения иракцев стало выданное властями Швеции разрешение на проведение акций, оскорбляющих Коран.

Последняя из них прошла у иракского посольства в Стокгольме в четверг. 37-летний беженец из Ирака Сальван Мамика истоптал священную для всех мусульман книгу. В конце июня, когда мусульмане праздновали Ид аль-Адха (Курбан-байрам), он же устроил сожжение Корана в центре Стокгольма напротив мечети. Разрешение на проведение акций у дипмиссий Турции и Ирака господин Мамика и его соратники запрашивали еще в феврале, но получили отказ полиции. Позднее им удалось опротестовать это решение в суде. Правда, в полиции Швеции заявили, что давали разрешение лишь на демонстрацию, а не на осквернение священной книги. В итоге полиция составила протокол о разжигании религиозной вражды, а также о нарушении запрета на разведение огня.

В последнее время шведские власти оказались в весьма непростой ситуации. С одной стороны, право на проведение публичных демонстраций защищено конституцией Швеции. Законы о богохульстве были отменены еще в 1970-х годах. И, как правило, полиция выдает разрешение на акции в зависимости от того, считает ли она, что публичное собрание может быть проведено без серьезных нарушений или рисков для безопасности. Но в последнее время проводящиеся в Швеции акции угрожают ее отношениям с другими странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Багдада, возмущенные сожжением Корана в Стокгольме, подожгли посольство Швеции

Фото: Ali Jabar / AP Жители Багдада, возмущенные сожжением Корана в Стокгольме, подожгли посольство Швеции

Фото: Ali Jabar / AP

Так, в конце января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Это привело к скандалу между Анкарой и Стокгольмом и замедлило и без того непростой процесс приема Швеции в НАТО, так как это было невозможно без одобрения Турции. 10 июля шведский премьер Ульф Кристерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о начале Анкарой процесса ратификации шведской заявки на вступление в НАТО, но когда это произойдет, неизвестно. Только в пятницу президент Эрдоган заявил, что рассмотрение шведской заявки турецким парламентом будет зависеть от выполнения Стокгольмом договоренностей по борьбе с терроризмом. Он также намекнул, что Анкара хотела бы увидеть подвижки в процессе приема Турции в Европейский союз. И в целом президент переложил всю ответственность на парламент, который, очевидно, торопить никто сверху не будет. Вопрос еще не вынесен на рассмотрение депутатов, а лидеры турецких партий уже дают понять, что просто не будет.

Не случайно премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что акции с Кораном «законны, но неуместны». А шведский МИД еще в конце июня решительно осудил «акт исламофобии, совершенный отдельными лицами», подчеркнув, что это «никоим образом не отражает мнение правительства». Это заявление эксперты в Стокгольме сочли необычным, так как в последние годы шведское правительство не выражало неприятия или осуждения действий, которые не запрещены законом. Но здесь ситуация уж слишком серьезная.

Помимо Турции и Ирака свое возмущение происходящим в Швеции высказывают и другие мусульманские страны — как на уровне правительств, так и на уровне общественности.

Организация исламского сотрудничества, в которую входят 57 стран, заявила, что осквернение священных книг не может быть оправдано правом на свободу выражения мнений.

Послы Швеции были вызваны также в МИД Саудовской Аравии, Катара и Ирана. Ранее Тегеран уже приостановил отправку своего нового посла в Стокгольм. А Рабат еще в начале июля отозвал своего посла в Швеции для консультаций.

Одновременно многие политические лидеры пытаются использовать ситуацию для давления на свои правительства. Так, накануне лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла призвал власти Ливана выслать посла Швеции, а также отозвать своего из Стокгольма. В Бейруте (как и в Багдаде и Тегеране) прошли демонстрации. И там в срочном порядке усилили охрану посольства Швеции, тем более прецеденты погромов европейских посольств в Ливане уже были. Аналогично шейху Насралле поступают и исламисты в Пакистане, требуя от премьер-министра Шехбаза Шарифа разорвать отношения со Швецией.

Иран же просто обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой вынести вопрос об оскорблении Священного Писания на обсуждение международной организации. Тем более что это касается не только мусульманской общины. В Швеции уже заявлялись акции, на которых планировали сжечь Библию и Тору.

Ситуация вызывает обеспокоенность и Европейского союза.

«Сожжение любой священной книги является актом оскорбления, неуважения и провокацией. Таким демонстрациям нет места в Европе, которая продолжает выступать за свободу вероисповедания и выражения»,— говорилось в заявлении ЕС, сделанном еще в конце июня.

В то же время западные страны осудили и нападение на посольство Швеции в Багдаде. Впрочем, и иракские власти постарались найти и наказать виновных в поджоге дипмиссии.

Активно высказывались о происходящем и в Москве. В МИД России заявили, что безнаказанность участников акции по сожжению Корана может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям. А президент РФ Владимир Путин напомнил, что в России неуважение к Корану является преступлением.

Марианна Беленькая