В Дании за сожжение религиозных текстов будут наказывать тюремным заключением

Правительство Дании разрабатывает законопроект, которым запретят осквернение религиозных текстов в публичных местах. Нарушение закона будет наказываться штрафами или тюремным заключением до двух лет. Этот проект расширит уже действующий в Дании запрет на сжигание флагов иностранных государств.

«Законопроект сделает наказуемым, например, публичное сожжение Корана или Библии. Он затронет только действия в публичных местах или действия с целью распространения в более широком кругу»,— заявил министр юстиции страны Петер Хуммельгаард (цитата по Associated Press).

Необходимость запрета возникла на фоне неоднократно проводившихся акций с сожжением Корана и связанными с ними протестами. Ранее в МИД Дании объясняли, что масштаб протестов достиг уровня, при котором страна обвиняется в оскорблении различных культур и религий. В связи с этим правительство считает необходимым вмешаться в ситуацию.

Милена Костерева