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Коммерсантъ FM
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Мятежники Нигера высылают послов Германии и Нигерии вслед за послом Франции

Военные власти Нигера дали послам Германии и Нигерии 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Они высылаются по аналогичным формулировкам, по которым ранее поступило требование о выезде посла Франции.

Мятежники объяснили, что послы Германии и Нигерии, как и посол Франции, отказались присутствовать на встрече в министерстве иностранных дел. Их высылают также за «другие действия, противоречащие интересам Нигера», передает AFP.

Франция ранее отклонила требование мятежников к послу покинуть страну. Париж считает, что у «путчистов нет полномочий» для этого.

Нигер — бывшая колония Франции, оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. После военного переворота ряд стран потребовали вернуть власть демократически избранному президенту и освободить его. Германия оказалась в числе многих других государств, которые приостановили бюджетную поддержку Нигера. Нигерия состоит в Экономическом сообществе западноафриканских государств, которые после переворота ввели санкции против Нигера и пригрозили военной интервенцией.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Леонид Уварчев

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